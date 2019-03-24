В Мировом энергетическом совете признали Россию энергетической сверхдержавой

Несмотря на высокую конкуренцию, Россия остается энергетической сверхдержавой и оказывает определяющее влияние на развитие международной энергетики. Об этом в интервью новостному агентству "РИА Новости" сказал генеральный секретарь Мирового энергетического совета Кристоф Фрай.

"Как бы не изменилась мировая энергетика, Россия была и будет энергетической сверхдержавой", - отметил собеседник агентства.

Он добавил, что Россия обладает огромным запасом природных ресурсов и возобновляемых источников энергии, а также способна создавать новые технологии в сфере альтернативной энергетики.

Напомним, Мировой энергетический совет является крупнейшей международной энергетической некоммерческой организацией, представляющей интересы более трех тысяч энергетических компаний из разных стран мира.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Европейский парламент одобрил 12 марта резолюцию о политических отношениях между Европейским союзом и Россией. Резолюция призывает остановить проект "Северный поток-2", расширить санкции в отношении отдельных россиян, а также не признавать Россию в качестве стратегического партнера ЕС. Парламентарии одобрили документ в ходе заседания пленарной сессии в Страсбурге.

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