Дочерняя структура "Роскосмоса" нанесла корпорации ущерб на 73 миллиона рублей

Лефортовская межрайонная прокуратура Москвы установила, что компания, которая должна была управлять непрофильными активами "Роскосмоса", оказалась "пустышкой". С момента основания в 2016 году, компания "РК-Актив" не заключила ни одной сделки, зато потратила 73 миллиона рублей на зарплаты руководителей. Проверить "РК-Актив" прокуратуру попросило руководство "Роскосмоса" после внутреннего аудита дочерних структур корпорации.

Первым гендиректором компании был Максим Петров. Газета "Коммерсант" сообщает, что на начальном этапе работы в компании было трудоустроено 9 человек с окладами от 150 тысяч до 1 миллиона рублей, средства на их зарплаты "Роскосмос" выделил "РК-Активу" в виде займа на 50 миллионов рублей. Погасить займ компания должна была за счет реализации непрофильных активов корпорации, но не продала ни одного из объектов.

После увольнения Максима Петрова его место занял Павел Татарцев, а займ был пролонгировал и увеличен еще на 20 миллионов рублей. При нем компания также не заключила ни одной сделки. С 1 июня 2018 года дочернюю структуру "Роскосмоса" возглавил Игорь Шангин.

Поскольку средств для возвращения займа у "РК-Актив" нет, "Роскосмос" считает, что ему был нанесен материальный ущерб на 73 миллиона рублей. По итогам проверки прокуратура считает необходимым возбудить уголовное дело.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Дмитрий Медведев призвал "Роскосмос" меньше говорить и больше делать.

Источник фото: wikimedia.org

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