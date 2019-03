Ландромат под крышей Graff

Британская ювелирная компания могла помогать российскому финансисту Эмилю Гайнулину прятать деньги от американских санкций в своих бриллиантах.

В деле Graff появился крупный российский бизнесмен Михаил Опенгейм, чья дочь оказалась среди партнеров Гайнулина по ювелирному бизнесу с британцами. Продолжение расследования "Правды.Ру".

В мае 2015 года всемирно известный британский ювелирный дом Graff Diamonds Ltd совместно со своими российскими партнерами, предпринимателем Эмилем Гайнулиным и меценатом Рустэмом Магдеевым, открыл двери своего первого бутика на Кипре, в престижной новой Марине, расположенной в городе Лимассол, который иногда называют новой площадкой для игр "богатых русских".

Уже через два года, в мае 2017-го, между акционерами кипрской компании Equix Group Ltd, которой принадлежали права франшизы Graff, разгорелся внутренний конфликт, который привел к закрытию магазина, исчезновению бриллиантов на десятки миллионов евро и вмешательству известных русских криминальных авторитетов.

Судебный процесс в Лондоне, инициированный в результате подачи иска одним из акционеров Equix Group Ltd к бывшему собственнику, выявил, что деньги, вложенные в ювелирные изделия Graff, могли принадлежать влиятельному татарскому политику и членам российского преступного сообщества.

Однако наибольший резонанс был вызван тем, что основной инвестор и акционер Equix Group Ltd Эмиль Гайнулин, который потратил на часы и бриллианты Graff более 100 миллионов долларов, мог, на самом деле, быть всего лишь номинальной фигурой, а сам капитал — принадлежать лицам, находившимся под санкциями США. Не случайно, что одним из привилегированных акционеров принадлежащей Equix Group Ltd художественной галереи стала дочь влиятельного финансиста, а также коллекционера современного искусства Михаила Опенгейма, известного своей близостью к лицам, включенным в американский санкционный список, а он сам получил кипрское гражданство, в чем ему помог Эмиль Гайнулин. Год назад имя Михаила Опенгейма прозвучало в скандале, связанном с элитной недвижимостью в Германии на один миллиард евро.

Не исключено, что руководству компании Graff Diamonds Ltd было прекрасно известно о происхождении средств Эмиля Гайнулина, именно поэтому в июне 2015 года они настояли, чтобы часть сделок осуществлялась не с британской стороной, а с принадлежащей семье Graff компанией Graff Diamonds Overseas SA, счета которой были предусмотрительно открыты в швейцарском банке UBS AG.

По имеющейся у нас информации, сотрудники американского ФБР заинтересовались рядом транзакций между Эмилем Гайнулиным и Graff Diamonds Ltd, а также вовлеченностью в них швейцарского Bank Julius Baer & Co. Ltd, откуда поступали средства. Расследование может открыться и в Великобритании — скандал Graff на Кипре не остался незамеченным в Лондоне, где власти с пристрастием смотрят на происхождение средств инвесторов из России.

На фото: Михаил Опенгейм