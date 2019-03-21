Yammi: каждый десятый россиянин хочет оставить работу до 35 лет

Каждый десятый житель России планирует оставить работу до 35 лет и жить за счет других источников дохода. Об этом сообщает агентство Incrussia со ссылкой на данные социологического исследования инвестиционного сервиса Yammi.

Результаты опроса, в котором участвовало более 10 тысяч пользователей старше 18 лет, показали, что бросить работу хотят большинство россиян. Оставить работу после 50 лет рассчитывает 21% опрошенных граждан, еще 18% - после 45 лет. Только 17% согласны работать до официального выхода на пенсию.

Около 43% респондентов считают, что новым источником дохода станет сдача недвижимости в аренду, а также проценты с депозитов. На доходы с грамотных инвестиций полагаются 18% опрошенных россиян. Столько же участников опроса указали на государственную пенсию. Отмечается, что средняя сумма, которую жители страны откладывают на будущее, составляет 3-5 тысяч рублей в месяц.

Большая часть респондентов (39%) заявила о том, что ожидает снижения уровня своих доходов после выхода на пенсию. Только 22% надеются повысить свой заработок. Сохранить нынешний уровень дохода планируют 38% опрошенных пользователей.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что, по данным агентства "РБК", средний класс в России зарабатывает от 60 до 121 тысячи рублей в месяц в зависимости от региона.

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