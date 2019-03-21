Иностранные государства должны России почти 40 млрд долларов

Суммарные долговые обязательства иностранных государств перед Российской Федерацией по состоянию на 1 февраля текущего года составляли 39,2 миллиарда долларов.

Об этом стало известно из доклада Министерства финансов РФ.

В российском ведомстве отмечают, что речь здесь идет и о так называемых "советских" долгах. Напомним, что Россия, как правопреемник СССР, после его развала в 1991-ом году взяла на себя обязательства обслуживать внешние долги, взамен получив право взыскивать предоставленные другим странам кредиты.

Примечательно, что большая часть этого долга никогда России возвращена, скорее всего, не будет. Министерство финансов Российской Федерации в своем докладе отметило, что в подавляющем большинстве случаев взыскание долгов не представляется возможным.

Но, несмотря на это, согласно предоставленной российским ведомством информации, Москва не исключает возможности давать в текущем году новые кредиты. Так, указал в своем докладе Минфин РФ, федеральный бюджет государства на этот год подразумевает внешние заимствования на сумму до 3 миллиардов долларов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров рассказал, почему Москва прощает долги времен Советского Союза бывшим советским республикам.

Читайте также:

Почему Россия питается хуже, чем в перестройку?