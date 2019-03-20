В Минтруде объяснили рост числа безработных увеличением размеров пособия

Рост числа официально зарегистрированных в органах службы занятости безработных россиян с начала текущего года связан с увеличением размера пособия по безработице, а также вызван сезонными факторами. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на данные Минтруда РФ.

"Рост численности безработных граждан в основном вызван увеличением размеров пособия по безработице. Кроме того, рост обусловлен сезонными факторами, которые имеют волнообразный характер", - пояснили агентству в пресс-службе министерства.

В Минтруде подчеркнули, что с января по март наблюдается волна роста безработицы, однако уже с апреля число безработных сокращается до следующего осенне-зимнего периода. В министерстве не видят поводов для беспокойства из-за недавнего увеличения количества безработных граждан в стране, поскольку в бюджете на 2019 год заложены средства для выплаты пособий по безработице более одному миллиону человек.

Напомним, с 1 января текущего года были увеличены размеры минимального пособия по безработице до 1,5 тысячи рублей, а также максимального - до 8 тысяч рублей. По данным Минтруда, с января по марта 2019 года общее количество безработных россиян увеличилось на 116 тысяч человек и составило 810 тысяч граждан. Рост безработицы был отмечен в 73 регионах страны.

Ранее "Правда.Ру" пообщалась с основателем Фонда экономических исследований Михаилом Хазиным, который представил свой прогноз экономической обстановки в России на 2019 год.

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