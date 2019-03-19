Росстат перестанет публиковать ежемесячные данные о доходах россиян.

С первого квартала текущего года Росстат переходит на новую методику подсчета доходов населения. Глава ведомства Павел Малков сообщил журналистам, что благодаря этой методике доля ненаблюдаемых доходов сократилась с 26 до 11,5%.
Росстат откажется от публикации данных о зарплатах по месяцам, перейдя на поквартальный учет.
"Предполагается, что уже первый квартал мы опубликуем по обновленной методологии", — сказал Малков.
Специалисты ведомства намерены заново оценить доходы россиян начиная с 2013 года, чтобы представить ретроспективные данные экспертам и чиновникам. По словам Малкова, методика позволила уточнить размеры зарплат и доходов от предпринимательской деятельности и расходов россиян при покупках товаров и услуг вне торговой сети и в интернете.
Перерасчет показал, что в 2017 году граждане заработали на 1% больше, чем предполагалось ранее — разница составила 55,3 трлн рублей.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что по данным Росстата средняя зарплата федеральных чиновников в стране в прошлом году составила 126 тысяч рублей.
Источник фото: Федеральная служба государственной статистики
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