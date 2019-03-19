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Источник Правда.Ру

Глава Минтруда заявил о занижении 30 регионами прожиточного минимума пенсионеров

Экономика

По оценке Министерства труда и социальной защиты, около 30 субъектов Российской Федерации намеренно занижают размер прожиточного минимума пенсионеров, для установления региональных доплат к пенсиям. Об этом сообщил глава ведомства Максим Топилин, выступая 19 марта в Государственной думе.

Глава Минтруда заявил о занижении 30 регионами прожиточного минимума пенсионеров.

Масштабы занижения в разных регионах различаются.

"Где-то это сто рублей, где-то двести, а где-то и полторы тысячи", — отметил министр.

К таким уловкам власти субъектов РФ прибегают ради экономии бюджетных средств на социальных и региональных доплатах. Принятый Госдумой во втором чтении во вторник законопроект о начислении доплат сверх прожиточного минимума позволит, по мнению Топилина, устранить проблему.

"Как раз в бюджетном процессе 2020 года мы сможем окончательно эту проблему решить", — заявил Максим Топилин.

Согласно законопроекту, при формировании размера пенсий расчет прожиточного минимума будет осуществляться по единой методике.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что по новой системе пенсии начнут выплачиваться уже летом.

Источник фото: government. ru

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Темы пенсии бюджет Максим Топилин министерство труда прожиточный минимум
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