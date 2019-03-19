Строительный сектор стал лидером по выводу денег в теневую сферу

Строительный сектор стал лидером по выводу средств в теневую сферу по итогам 2018 года. Об этом сообщает агентство "РБК" со ссылкой на данные Банка России.

По оценке Центробанка, подготовленной на основании сведений департамента финансового мониторинга и валютного контроля, в минувшем году строительный сектор формировал основной спрос на теневые услуги. Именно в сфере строительства с помощью сомнительных операций деньги выводились активнее всего. На долю строительных компаний в 2018 году приходилось 29% теневого сектора страны.

Второе место заняла сфера услуг, по итогам 2018 года доля этого сектора составила 22%. Третье место досталось оптово-розничной торговле - 16% за минувший год.

В целом объемы сомнительных финансовых операций в финансовом секторе России постепенно снижаются, отмечается в материале. Если в 2015 году теневой рынок оценивался в 600 миллиардов рублей, то в 2018 - уже только в 176 миллиардов.

Напомним, что к теневым финансовым операциям относятся услуги по обналичиванию денежных средств либо их выводу за границу для ухода от уплаты налогов и легализации доходов, полученных преступным путем.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Центральный Банк РФ опубликовал данные, согласно которым вывоз капитала из страны частным сектором в январе текущего года вырос в 1,5 раза по сравнению с аналогичным показателем 2018 года, превысив сумму в 10 миллиардов долларов.

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