Россия вновь сократила вложения в госдолг США

Российская Федерация вновь сократила вложения в облигации министерства финансов США. Об этом сообщает "Газета.ru" со ссылкой на опубликованный доклад американского казначейства.

В январе текущего года вложения России уменьшились до 13 миллиардов долларов, что на 36 миллионов меньше по сравнению с декабрем 2018 года. Около 6,3 миллиардов из текущей суммы приходятся на долгосрочные облигации, на краткосрочные - чуть больше 6,8 миллиардов долларов.

Из списка стран-крупнейших держателей ценных бумаг Минфина США Россия вышла в 2018 году, после того как резко сократила долю своих вложений с 48 миллиардов до 14,9 миллиардов. С марта по май минувшего года Россия избавилась от облигаций на сумму больше 80 миллиардов долларов, это позволит снизить зависимость российской финансовой сферы от возможных санкций США.

На данный момент Китай является крупнейшим держателем облигаций госдолга Соединенных Штатов. За первый месяц текущего года его вложения незначительно увеличились, составив около 1,1 триллиона долларов. На втором месте идет Япония с показателем в 1 триллион, за ней следует Бразилия с суммой в 305 миллиардов долларов.

Напомним, государственный долг США в феврале 2019 года достиг своего исторического рекорда и составил 22 триллиона долларов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что эксперт американского журнала Counter Punch заявил о скором банкротстве США из-за значительного роста внешнего долга.

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