Аналитики отмечают рост продаж кнопочных телефонов

Аналитики интернет-магазинов отмечают кратный рост продаж кнопочных телефонов. Об этом сообщает "Российская Газета".
По словам руководителя направления электроники интернет-магазина Wildberries Юрия Трофимова, за минувший год продажи в этой категории выросли более чем в 20 раз. "По итогам первых двух месяцев текущего года мы зафиксировали рост продаж на 400% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - добавил он.
Представители интернет-магазина OZON отмечают, что продажи кнопочных телефонов из всего числа мобильных телефонов составили 28%. Зачастую покупателю выбирают телефоны марки Nokia, Philips и Alcatel.
По мнению аналитиков, кнопочные телефоны покупают, в первую очередь, для пожилых людей, поскольку они гораздо легче в использовании, чем смартфоны. Такие телефоны также покупают в качестве запасного средства связи для путешествий и дальних поездок. К достоинствам кнопочных телефонов относят возможность длительной работы без дополнительной подзарядки.
Актуальны кнопочные телефоны и среди военнослужащих, которым запрещено использовать телефоны с камерой и возможность выхода в интернет, а также любые гаджеты, способные сообщить о местонахождении человека.
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