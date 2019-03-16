National Interest: Россия побеждает в санкционной войне

Российская Федерация выигрывает в санкционной войне, инициированной Соединенными Штатами Америки и государствами Европы.

Такого мнения, во всяком случае, придерживаются авторы материала в американском издании The National Interest.

Так, напоминают эксперты, после того, как страны Запада ввели в отношении России экономические санкции и торговые ограничения, Москва ввела ответные контрсанкции. Это, уверены авторы материала, привело к росту целого ряда экономических отраслей Российской Федерации.

Например, указывают эксперты, российский сельскохозяйственный сектор растет и крепнет. Многие инвесторы и спонсоры, объясняют авторы материала, незаинтересованные ранее в этом сегменте российской экономики, внезапно заинтересовались этой темой.

В итоге, пишет американское издание The National Interest, России удалось не только нарастить объемы производства, но и в разы расширить свой экспорт в данной сфере.

Примечательно, что авторы материала признают и существование серьезных проблем в российской экономике из-за санкций. Например, указывают эксперты из The National Interest, есть трудности в пищевой отрасли. Российским производителям сыров, указывают авторы материала, на сегодняшний день так и не удалось добиться того уровня качества, что предлагают производители сыра из Швейцарии, Франции или Италии.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что американское издание The National Interest перечислило пять наиболее провальных военных разработок Соединенных Штатов Америки.

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