National Interest: Россия побеждает в санкционной войне

Российская Федерация выигрывает в санкционной войне, инициированной Соединенными Штатами Америки и государствами Европы.
Такого мнения, во всяком случае, придерживаются авторы материала в американском издании The National Interest.
Так, напоминают эксперты, после того, как страны Запада ввели в отношении России экономические санкции и торговые ограничения, Москва ввела ответные контрсанкции. Это, уверены авторы материала, привело к росту целого ряда экономических отраслей Российской Федерации.
Например, указывают эксперты, российский сельскохозяйственный сектор растет и крепнет. Многие инвесторы и спонсоры, объясняют авторы материала, незаинтересованные ранее в этом сегменте российской экономики, внезапно заинтересовались этой темой.
В итоге, пишет американское издание The National Interest, России удалось не только нарастить объемы производства, но и в разы расширить свой экспорт в данной сфере.
Примечательно, что авторы материала признают и существование серьезных проблем в российской экономике из-за санкций. Например, указывают эксперты из The National Interest, есть трудности в пищевой отрасли. Российским производителям сыров, указывают авторы материала, на сегодняшний день так и не удалось добиться того уровня качества, что предлагают производители сыра из Швейцарии, Франции или Италии.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что американское издание The National Interest перечислило пять наиболее провальных военных разработок Соединенных Штатов Америки.
Читайте также:
The National Interest: война России и США будет короткой и страшной.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
США не удалось оказать давление на Китай. Си Цзиньпин предложил Николасу Мадуро помощь в восстановлении энергосистемы - жертвы хакерской атаки США.
Кремль намерен привлечь в страну как можно больше русскоязычных мигрантов. Россия должна выбирать "наилучших" преселенцев, считает эксперт Богдан Безпалько.
Наше государство создало инновационный танк, который соответствует требованиям ведения войны будущего.
Ради самолюбования российские СМИ сколько угодно могут называть Лукашенко колхозником. Ну а какой-то клерк из белорусского МИДа считает возможным назвать российского посла счетоводом или бухгалтером.