После санкций против Венесуэлы Россия увеличила поставки нефти в США

Россия увеличила поставки нефти в Соединенные Штаты, воспользовавшись американскими санкциями против венесуэльских нефтяных компаний. Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на данные ежемесячного отчета Международного энергетического агентства (МЭА).

Как следует из отчета, поставки нефти из России в США в настоящее время достигли показателя в 150 тысяч баррелей в сутки. В декабре минувшего года этот показатель держался на уровне 134 тысяч баррелей в сутки.

"В других странах производители уже воспользовались проблемами Венесуэлы. Так, Россия, воспользовалась этой возможность, чтобы увеличить объемы своих поставок в США с относительно скромных уровней до 150 тысяч", - подчеркивают аналитики.

Отмечается, что крупнейшие мировые поставщики нефти также внимательно следят за развитием ситуации в Венесуэле, которая на данный момент поставляет в Китай и Индию более 400 тысяч баррелей в сутки.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что президент Венесуэлы Николас Мадуро решил закрыть офис государственной нефтяной компании PDVSA, расположенный в Лиссабоне, и перевести его в Москву. Об этом в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой Министерства иностранных дел России Сергеем Лавровым рассказала вице-президент республики Делси Родригес.

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