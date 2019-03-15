Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Министр финансов США не смог назвать размер госдолга страны

Экономика

Глава Министерства финансов Соединенных Штатов Америки Стивен Миучин не смог точно ответить на вопрос о размере государственного долга страны.

Министр финансов США не смог назвать размер госдолга страны. 400728.jpeg

Инцидент, отметим, произошел в ходе рабочего совещания американского правительства.

Так, присутствующие на совещании представители правительства США спросили у Стивена Миучина, превышает ли на сегодняшний день государственный долг страны отметку в 25 триллионов долларов. Глава Министерства финансов заявил, что не считает, будто эти цифры точны.

Тогда члены правительства Соединенных Штатов Америки попросили Стивена Миучина назвать точную цифру госдолга. Посовещавшись с помощниками, глава Министерства финансов заявил, что не может назвать точные цифры. Миучин ответил, что ему необходимо уточнить информацию.

Примечательно, что такой ответ министра финансов смутил присутствующих. Некоторые указали на то, что главе Министерства финансов США необходимо знать размер американского госдолга.

Так и не дождавшись ответа от Стивена Миучина, представители американского правительства заявили, что госдолг страны на сегодняшний день составляет 20 трлн долларов.

Любопытно, что Миучин позволил себе не согласиться с этими данными. Министр финансов подчеркнул, что на самом деле, вероятнее всего, чуть больше — примерно 22 трлн долларов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что американцы составили и активно продвигают петицию с предложением продать один из американских штатов — Монтану — Канаде. В штате Монтана, считают они, все равно нет ничего примечательного — лишь бобры. А на вырученные от сделки с Канадой деньги, указывают они, Вашингтон мог бы несколько уменьшить государственный долг Соединенных Штатов Америки.

Читайте также:

Россия увеличивает вложения в госдолг США.

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Темы США деньги госдолг экономика
Обсудить
Актуальная аналитика
Недвижимость
Как в Москве перемещали высотные здания
Военные новости
Белый кролик - не вставшая на вооружение, но понравившаяся Черчиллю боевая машина
Новости спорта
"Бодифлекс" - упражнения для начинающих
Новости Все >
"Нет единой команды". Шипулин объяснил провал сборной России на ЧМ
Из сектора Газа запустили две ракеты по Тель-Авиву
Мужчина заработал гнойное воспаление мозга из-за ватных палочек
Патриарх попросил передать РПЦ музей Андрея Рублева в Москве
Спецприз премии MIPIM Awards в Каннах присудили московскому парку "Зарядье"
Бетина Попова: "На зарплату фигуристов выжить просто невозможно"
Смартфоны, праздники, тренинги попали в список вещей, на которые стыдно брать кредит
Квартиры-студии в центре и на окраине Петербурга сравнялись в цене
Навка посоветовала Загитовой сбросить чемпионские оковы
Число жертв атаки на мечеть в Новой Зеландии возросло до 40 человек
Читательский топ
Пути ислама: сунниты и шииты
В Россию приедут миллионы "наилучших" русскоязычных мигрантов
В Индии придумали защиту для истребителей российского производства
Общественные наблюдатели не застали Цеповяза в СИЗО
Почему Украину не судят за реабилитацию нацизма
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Южная Америка
Китай бросил вызов США по Венесуэле

США не удалось оказать давление на Китай. Си Цзиньпин предложил Николасу Мадуро помощь в восстановлении энергосистемы - жертвы хакерской атаки США.

Китай бросил вызов США по Венесуэле
Пути ислама: сунниты и шииты
Ислам
Пути ислама: сунниты и шииты
США и Канада. Новости и аналитика
Эксперты из Гарварда предложили изъять из обращения стодолларовые банкноты
Военные новости
Секретный российский бронеавтомобиль "Каратель"
Кремль
В Россию приедут миллионы "наилучших" русскоязычных мигрантов

Кремль намерен привлечь в страну как можно больше русскоязычных мигрантов. Россия должна выбирать "наилучших" преселенцев, считает эксперт Богдан Безпалько.

В Россию приедут миллионы "наилучших" русскоязычных мигрантов
Европарламент призвал к остановке "Северного потока - 2" и новым санкциям против России
Новости Европы
Европарламент призвал к остановке "Северного потока - 2" и новым санкциям против России
Новости Украины
Порошенко хотел обменять Крым на членство в ЕС и НАТО - Саакашвили
Кошелек
Как в России можно победить бедность
Новости Украины
В ООН считают, что на Украине царит "атмосфера запугивания"

Управление верховного комиссара по правам человека ООН подготовило доклад, в котором говорится об "атмосфере запугивания" в преддверии президентских выборов.

В ООН считают, что на Украине царит "атмосфера запугивания"
Секретный российский бронеавтомобиль "Каратель"
Военные новости
Секретный российский бронеавтомобиль "Каратель"
Новости Украины
Порошенко хотел обменять Крым на членство в ЕС и НАТО - Саакашвили
Новости Европы
Европарламент призвал к остановке "Северного потока - 2" и новым санкциям против России
Любовь Степушова Почему Украину не судят за реабилитацию нацизма Любовь Степушова Соломон Соловьев Кому Альберт Эйнштейн показал язык - Гороскоп дня Соломон Соловьев Игорь Буккер Глаза не только зеркало души, но и детектор лжи Игорь Буккер
Комментарии
ВЦИОМ: большинство жителей Крыма не жалеют о воссоединении с Россией
ВЦИОМ: большинство жителей Крыма не жалеют о воссоединении с Россией
В Россию приедут миллионы "наилучших" русскоязычных мигрантов
Александр Бузгалин: "Объяснять что-то власти бессмысленно"
Новоселов по реновации после 40 лет жизни в "хрущевке" ﻿поздравил Собянин
В Россию приедут миллионы "наилучших" русскоязычных мигрантов
В Россию приедут миллионы "наилучших" русскоязычных мигрантов
В Россию приедут миллионы "наилучших" русскоязычных мигрантов
Почему Украину не судят за реабилитацию нацизма
Общественные наблюдатели не застали Цеповяза в СИЗО
Премьер Госсовета Китая: с США лучше сотрудничать
Депутат Рады заявил о 10 миллионах уехавших из страны украинцах
В госдепепартаменте насчитали около 50 стран, которые "могут нанести урон США"
На поверхности Марса обнаружили обломок, похожий на часть инопланетного корабля
В Россию приедут миллионы "наилучших" русскоязычных мигрантов
Почему Украину не судят за реабилитацию нацизма
В Россию приедут миллионы "наилучших" русскоязычных мигрантов
В Россию приедут миллионы "наилучших" русскоязычных мигрантов
В Россию приедут миллионы "наилучших" русскоязычных мигрантов
В Россию приедут миллионы "наилучших" русскоязычных мигрантов
В Россию приедут миллионы "наилучших" русскоязычных мигрантов
История и современность Все >
Англичанин победил в лотерее и спустил все миллионы за 10 лет
Англичанин победил в лотерее и спустил все миллионы за 10 лет
Составлен рейтинг стран с самым чистым воздухом
Составлен рейтинг стран с самым чистым воздухом
Белый кролик - не вставшая на вооружение, но понравившаяся Черчиллю боевая машина
Белый кролик - не вставшая на вооружение, но понравившаяся Черчиллю боевая машина
Очередной эксперимент концерна "Калашников" АК 308 и его характеристики
Очередной эксперимент концерна "Калашников" АК 308 и его характеристики
Эксперты раскритиковали план Меркель построить авианосец
Эксперты раскритиковали план Меркель построить авианосец
Самые глупые поводы для войны
Самые глупые поводы для войны
США и Польша обсуждают создание постоянной американской военной базы
США и Польша обсуждают создание постоянной американской военной базы
Дюденева рать: нашествие, о котором в народе вспоминали спустя 600 лет
Дюденева рать: нашествие, о котором в народе вспоминали спустя 600 лет
Бой капитана Павлика: единственная попытка отпора немцам при оккупации Чехословакии
Бой капитана Павлика: единственная попытка отпора немцам при оккупации Чехословакии
Воров в законе будут сажать на 20 лет
Воров в законе будут сажать на 20 лет
Для исправления демографии в России переселят мигрантов
Для исправления демографии в России переселят мигрантов
Женское Все >
Как размножить трудноукореняемую сирень
Как размножить трудноукореняемую сирень
Как из одной луковицы лилии получить 15 саженцев
Как из одной луковицы лилии получить 15 саженцев
Выбираем правильную газонную траву
Выбираем правильную газонную траву
Подвал все время мокрый. Как исправить?
Подвал все время мокрый. Как исправить?
Подкормка вишни: когда, чем и как?
Подкормка вишни: когда, чем и как?
Певец Данко рассказал, почему артисты много болеют
Певец Данко рассказал, почему артисты много болеют
Исследователи: экстремальная музыка не опасна для психики
Исследователи: экстремальная музыка не опасна для психики
Мясо привело к протесту в Китае
Мясо привело к протесту в Китае
Лайфхак: Как при простуде выглядеть на высоте
Лайфхак: Как при простуде выглядеть на высоте
Сухой шампунь для волос. Выбор знаменитостей
Сухой шампунь для волос. Выбор знаменитостей
Мужчины в Германии зарабатывают больше женщин на 21%
Мужчины в Германии зарабатывают больше женщин на 21%
Плов из баранины
Плов из баранины
Российские подростки стали позже приобщаться к вредным привычкам
Российские подростки стали позже приобщаться к вредным привычкам
Как правильно ухаживать за зубами малыша
Как правильно ухаживать за зубами малыша
Мужское Все >
От речного бандита из Кудрово откупаются арахисом
От речного бандита из Кудрово откупаются арахисом
Медведев поручил разобраться с заводом на Байкале
Медведев поручил разобраться с заводом на Байкале
Как грамотно сократить расходы
Как грамотно сократить расходы
Идеи использования цветовых решений в ваших комнатах
Идеи использования цветовых решений в ваших комнатах
Необычные растения, которые можно выращивать дома. Часть 2
Необычные растения, которые можно выращивать дома. Часть 2
Какой интерьер популярен в 2019 году?
Какой интерьер популярен в 2019 году?
Как выбрать тротуарную плитку для дачного участка
Как выбрать тротуарную плитку для дачного участка
Этап Кубка мира по горнолыжному спорту возвращается на трассы "Розы Хутор"
Этап Кубка мира по горнолыжному спорту возвращается на трассы "Розы Хутор"
Пять упражнений, способных сделать вас быстрее
Пять упражнений, способных сделать вас быстрее
Рак. Можно ли избежать смертного приговора?
Клуб Главного Редактора
Рак. Можно ли избежать смертного приговора?
Эксперт: в чем главная ошибка России в Эстонии
Точка зрения
Эксперт: в чем главная ошибка России в Эстонии
Украина, Белоруссия и Казахстан в НАТО - это уже не угроза России
Точка зрения
Украина, Белоруссия и Казахстан в НАТО - это уже не угроза России
Давид Шнейдеров: русский патриотизм - это версия украинского национализма
Точка зрения
Давид Шнейдеров: русский патриотизм - это версия украинского национализма
Бедность в России: что это такое и как с ней бороться
Точка зрения
Бедность в России: что это такое и как с ней бороться
Интересы
Пути ислама: сунниты и шииты
Пути ислама: сунниты и шииты
Владимир Путин оплатил создание главной иконы для армии
Владимир Путин оплатил создание главной иконы для армии
Особо умилительные кошки: залог успеха - плоская морда
Особо умилительные кошки: залог успеха - плоская морда
Нужна ли машинка для стрижки собак
Нужна ли машинка для стрижки собак
Тайская кошка: история породы, характер, уход
Тайская кошка: история породы, характер, уход
Собака в постели — вред или польза
Собака в постели — вред или польза
Фараонова собака: история породы, характер и уход
Фараонова собака: история породы, характер и уход
Взгляд в историю: о древних людях в Сибири
Взгляд в историю: о древних людях в Сибири
10 простых правил, которые помогут спасти нашу планету
10 простых правил, которые помогут спасти нашу планету
Детеныш динозавра Эндрю поведал, как они выросли такими большими на одной траве
Детеныш динозавра Эндрю поведал, как они выросли такими большими на одной траве
Рекомендации по выбору места в самолете тем, кто боится летать
Рекомендации по выбору места в самолете тем, кто боится летать
В китайском городе начались беспорядки после обнаружения плесени в школьной столовой
В китайском городе начались беспорядки после обнаружения плесени в школьной столовой
Джеки Чан: интересные факты из жизни
Джеки Чан: интересные факты из жизни
Самой старой машинке для татуировок 2000 лет
Самой старой машинке для татуировок 2000 лет
В Москве с 23 на 24 марта пройдет акция "Ночь театров"
В Москве с 23 на 24 марта пройдет акция "Ночь театров"
Южная Америка
Китай бросил вызов США по Венесуэле

США не удалось оказать давление на Китай. Си Цзиньпин предложил Николасу Мадуро помощь в восстановлении энергосистемы - жертвы хакерской атаки США.

Китай бросил вызов США по Венесуэле
Страх перед "русским медведем" не отпустит Запад никогда
Мир. Новости мира
Страх перед "русским медведем" не отпустит Запад никогда
Радикалы гоняют Порошенко по Украине. Что происходит?
Новости Украины
Радикалы гоняют Порошенко по Украине. Что происходит?
Куба обвинила США в терроризме в Венесуэле
Южная Америка
Куба обвинила США в терроризме в Венесуэле
Мюнхенская конференция - лакмусовая бумага для Европы
Мир. Новости мира
Мюнхенская конференция - лакмусовая бумага для Европы
Хаос в Алжире будет страшнее хаоса в Ливии
Новости Африки
Хаос в Алжире будет страшнее хаоса в Ливии
Выборы в Эстонии: шило на мыло, но национализм крепчает
Прибалтика
Выборы в Эстонии: шило на мыло, но национализм крепчает
София захотела прагматичных отношений с Москвой
Евросоюз
София захотела прагматичных отношений с Москвой
Москва может усомниться в выборах на Украине
Новости Украины
Москва может усомниться в выборах на Украине
Аргентинский турист сравнил жизнь в Каракасе и Буэнос-Айресе
Южная Америка
Аргентинский турист сравнил жизнь в Каракасе и Буэнос-Айресе
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ