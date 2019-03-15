Министр финансов США не смог назвать размер госдолга страны

Глава Министерства финансов Соединенных Штатов Америки Стивен Миучин не смог точно ответить на вопрос о размере государственного долга страны.

Инцидент, отметим, произошел в ходе рабочего совещания американского правительства.

Так, присутствующие на совещании представители правительства США спросили у Стивена Миучина, превышает ли на сегодняшний день государственный долг страны отметку в 25 триллионов долларов. Глава Министерства финансов заявил, что не считает, будто эти цифры точны.

Тогда члены правительства Соединенных Штатов Америки попросили Стивена Миучина назвать точную цифру госдолга. Посовещавшись с помощниками, глава Министерства финансов заявил, что не может назвать точные цифры. Миучин ответил, что ему необходимо уточнить информацию.

Примечательно, что такой ответ министра финансов смутил присутствующих. Некоторые указали на то, что главе Министерства финансов США необходимо знать размер американского госдолга.

Так и не дождавшись ответа от Стивена Миучина, представители американского правительства заявили, что госдолг страны на сегодняшний день составляет 20 трлн долларов.

Любопытно, что Миучин позволил себе не согласиться с этими данными. Министр финансов подчеркнул, что на самом деле, вероятнее всего, чуть больше — примерно 22 трлн долларов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что американцы составили и активно продвигают петицию с предложением продать один из американских штатов — Монтану — Канаде. В штате Монтана, считают они, все равно нет ничего примечательного — лишь бобры. А на вырученные от сделки с Канадой деньги, указывают они, Вашингтон мог бы несколько уменьшить государственный долг Соединенных Штатов Америки.

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