Больше половины россиян хотят работать на государство

Эксперты Аналитического центра НАФИ провели исследования о трудовых предпочтениях жителей России. Оказалось, что более половины россиян хотят работать в государственных структурах.

Наибольшим престижем пользуются профессии связанные с добычей природных ископаемых, работа в государственном секторе, а также служба в вооруженных силах, правоохранительных органах и спецслужбах. Также популярностью среди россиян пользуются строительная, банковская, энергетическая и промышленная сферы.

Аналитики отмечают возросший интерес жителей России к профессиям связанным с добычей полезных ископаемых. За год интерес к этой отрасли среди россиян увеличился на 14%. В то же время интерес общества к банковской сфере снизился. Больше половины опрошенных заявили, что не хотели бы работать в банках.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала самые забавные выдержки из резюме россиян.

Читайте также:

"Трудолюбив, не дурак" или самые нелепые резюме

Работодатели раскрыли формулу гарантированного трудоустройства