Больше половины россиян хотят работать на государство

Эксперты Аналитического центра НАФИ провели исследования о трудовых предпочтениях жителей России. Оказалось, что более половины россиян хотят работать в государственных структурах.
Наибольшим престижем пользуются профессии связанные с добычей природных ископаемых, работа в государственном секторе, а также служба в вооруженных силах, правоохранительных органах и спецслужбах. Также популярностью среди россиян пользуются строительная, банковская, энергетическая и промышленная сферы.
Аналитики отмечают возросший интерес жителей России к профессиям связанным с добычей полезных ископаемых. За год интерес к этой отрасли среди россиян увеличился на 14%. В то же время интерес общества к банковской сфере снизился. Больше половины опрошенных заявили, что не хотели бы работать в банках.
Напомним, "Правда.Ру" публиковала самые забавные выдержки из резюме россиян.
Читайте также:
"Трудолюбив, не дурак" или самые нелепые резюме
Работодатели раскрыли формулу гарантированного трудоустройства
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Примечательно, что одно из пророчеств знаменитого французского фармацевта и алхимика на текущий год уже сбылось.
Резолюция включает предложения остановить "Северный поток - 2", предусмотреть расширение санкций, а также не считать Россию стратегическим партнером.
Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев считает, что россияне платят за услуги ЖКХ в два раза больше, чем необходимо.
О своеобразной боязни Запада по отношению к России, ее мощи, ее просторам и ее духовному потенциалу "Правде.Ру" рассказал эксперт Центра специальных медиаметрических исследований в области международной безопасности Игорь Николайчук.