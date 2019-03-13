Средний чек россиянина при посещении магазина вырос до 573 рублей

Холдинг "Ромир" провел исследование покупательской способности россиян и выяснил, что в феврале средний чек жителя России увеличился на 2,3%. Представители холдинга отмечают, что такое увеличение можно назвать рекордным за последние несколько лет.

По итогам февраля 2019 года, каждый россиянин в среднем тратит 573 рубля при посещении магазина. Аналитики холдинга считают, что увеличения среднего чека связано с повышением НДС на 2%, которое вступило в силу с января 2019 года. Это спровоцировал увеличение стоимости товаров, в частности отмечается существенный рост цен на товары первой необходимости.

Другие исследования говорят о том, что реальные доходы россиян снижаются год за годом, а за чертой бедности проживают 19,3 миллиона человек — это 13,2% населения России.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что только в ноябре 2018 года реальные доходы жителей России сократились на 2,9% по сравнению с октябрем того же года.

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