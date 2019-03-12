В Госдуме предложили обязать иностранные платежные системы согласовывать работу с ЦБ

Депутаты Государственной Думы РФ в первом чтении одобрили законопроект, обязывающий иностранные платежные системы регистрироваться в России и согласовывать работу с ЦБ. Об этом сообщает деловой журнал Inc.Russia.

Поправки в закон "О национальной платежной системе" обяжут всех операторов иностранных платежных систем создавать юридические лица в России и согласовывать свою работу с Центробанком, который будет контролировать деятельность приложений для бесконтактной оплаты.

Банк России создаст единый реестр всех операторов иностранных платежных сервисов и будет самостоятельно выбирать, кто их операторов получит разрешение на легальную работу в России. Для того чтобы попасть в реестр, операторы должны зарегистрироваться на территории страны и найти партнерский банк.

Согласно документу, по первому требованию российских банков все зарубежные платежные системы будут обязаны предоставлять данные своих клиентов, подозреваемых в сокрытии доходов или в иных преступлениях.

Как уточняет в материале, законопроект затронет мобильные приложения бесконтактной оплаты Apple Pay, Google Pay, а также другие платежные системы. Однако крупнейшие из них - Visa и MasterCard - уже работают с банками, поэтому принятие законопроекта на их деятельности никак не отразится.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что платежная система Visa объявила о снижении комиссии за оплату проезда в общественном транспорте по банковским картам, которая на данный момент составляет около двух рублей за каждую операцию.

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