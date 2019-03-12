Песков сравнил с рэкетом угрозы США против "Северного потока - 2"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сравнил возможное введение санкций со стороны Соединенных Штатов против проекта строительства магистрального газопровода "Северный поток-2" с "рэкетом на международном уровне". Об этом сообщает агентство "РИА Новости".

По его словам, враждебное отношение США к этому экономическому проекту не является для России новостью. "Мы отдаем себе отчет в том, что имеем дело с попытками недобросовестной конкуренции, а иногда с действиями, сопоставимыми фактически с рэкетом и рейдерством, только на международном уровне", - отметил Песков.

Он добавил, что российская сторона считает такой подход неприемлемым, поскольку проект обладает значительным преимуществом с точки зрения спроса и предложения. "Скорее Вашингтону нужно думать, как сделать так, чтобы покупатели в Европе покупали их газ, на десятки процентов дороже российского", - заключил Песков.

Напомним, в понедельник, 11 марта, министр энергетики США допустил возможность введения санкций против "Северного потока-2". По его словам, в Вашингтоне считают этот проект политическим и угрожающим энергетической безопасности Европы, поэтому будут предпринимать все возможные меры, чтобы воспрепятствовать его реализации.

В руководстве европейских компаний-партнеров проекта отметили, что американские санкции могут остановить финансирование "Северного потока-2", но не остановят сам проект, поскольку Россия приняла все необходимые меры для его завершения.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что по словам премьер-министра России Дмитрия Медведева, "Северный поток-2" не заменит транспортный коридор через Украину. Россия сохранит транзит газа через газотранспортную систему Украины и после 2019 года.

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