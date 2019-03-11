Мнение: США обгонят Россию по экспорту нефти уже через несколько лет

В скором времени Соединенные Штаты Америки будут экспортировать больше нефти и нефтяных продуктов, чем Российская Федерация и Саудовская Аравия.

Такой прогноз предлагает общественности Международное энергетическое агентство.

Уже в 2021 году, указывают специалисты, Соединенные Штаты Америки будут экспортировать больше нефти, чем импортировать. Если же, прогнозируют в Международном энергетическом агентстве, США сохранят текущие темпы работы нефтяной отрасли, то уже к 2024 году они обгонят Россию и вплотную приблизятся к Саудовской Аравии — абсолютному лидеру стран-экспортеров нефти.

Если все анонсированные американским правительством экспортные процессы будут запущены, указывают специалисты, то к 2024 году Соединенные Штаты Америки будут экспортировать около 9 миллионов баррелей в сутки. Примерно столько же на сегодняшний день экспортирует, отметим, Садовская Аравия.

Показатели же экспорта Российской Федерации гораздо меньше — чуть больше 6 миллионов баррелей в сутки.

Столь беспрецедентный рост объемов добычи нефти в США эксперты, что примечательно, связывают с колоссальным революционным прорывов в области американских технологий нефтедобычи.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что, по мнению специалистов из Министерства энергетики Российской Федерации, запасы нефти в стране иссякнут уже к середине этого века.

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