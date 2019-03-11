Абоненты переплачивают за услуги ЖКХ в два раза - ФАС

Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев считает, что россияне переплачивают за услуги ЖКХ в два раза больше, чем необходимо. Он сообщил, что ФАС планирует решить эту проблему на законодательном уровне.

Игорь Артемьев заметил, что в некоторых регионах, где нет различий по климатическому признаку, могут наблюдаться существенные различия в тарифах. Например, Федеральная антимонопольная служба выявила в соседних регионах разницу между тарифами на оплату водоснабжения в 54 раза.

Глава ФАС подчеркнул, что мошенничество с тарифами происходит на уровне местного самоуправления и субъектов РФ, поэтому службе "тяжело дотянуться" до нарушителей. Однако ведомство уже заканчивает подготовку законопроекта, который призван урегулировать тарифы жилищно-коммунальной сферы.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала обзор жилищно-коммунальных тарифов. Из материала вы узнаете, за что абоненту положено платить, а какие платежи можно смело игнорировать.

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