Эксперты прогнозируют падение курса рубля уже весной

Рост цен на основные товары и услуги в России в феврале текущего года в сравнении с февралем прошлого составил 5,2%. Такие данные опубликовал Росстат. Особенно заметно дорожают макаронные и крупяные изделия, овощи, лекарства, сигареты и бытовая техника.

Согласно прогнозу правительства и Центробанка, инфляция в течение года начнет замедлятся и к концу года составит 4%. Однако, независимые эксперты дают менее оптимистичные оценки. Помимо увеличения НДС, на ускорение инфляции повлияют разморозка цен на бензин, которая произойдет уже в марте и июльское увеличение тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Еще одним фактором может стать изменение курса рубля. Министерство экономического развития полагает, что в этом году он упадет до 66 рублей за доллар. Доктор экономических наук Игорь Николаев, обращая внимание на подготовку США нового пакета антироссийских санкций, допускает падение национальной валюты до 70 рублей за доллар уже весной и до 80 рублей к концу года.

По мнению главы компании "Финнам" Ярослава Кабакова, ослабление рубля выгодно правительству.

— У нас идет активное импортозамещение, и слабый рубль дает преимущество российскому производителю. Кроме того, мы продаем нефть за валюту, и, чем больше за нее дадут рублей, тем лучше для наполнения бюджета и исполнения социальных обязательств, — цитирует Кабакова Ura. ru.

В подтверждение своих слов эксперты обращают внимание на действия Министерства финансов, которое ежедневно тратит по 12 миллиардов рублей на покупку иностранной валюты.

На рост цен оказывают влияние и инфляционные ожидания граждан.

— Недавно Центробанк РФ признал важность этого фактора. При высоких ожиданиях производители и продавцы товаров повышают цены в более быстром темпе, — сказал Игорь Николаев журналистам "МК".

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что глава Минэкономразвития Максим Орешкин также считает правительственный прогноз темпов инфляции на 2019 год заниженным.

Источник фото: "Правда.Ру"

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