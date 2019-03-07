Росстат: цены на овощи в России начали снижаться

Стоимость свежих овощей, огурцов и помидоров прежде всего, начала снижаться. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на данные Россстата. Цены на овощи росли стремительнее остальных еще начиная с осени прошлого года.
"Сейчас ежемесячно и огурцы, и томаты будут показывать снижение цен по отношению к предыдущему месяцу", - сказал в разговоре с изданием президент ассоциации "Теплицы России" Алексей Ситников.
С конца февраля помидоры стали дешевле на 0,2%, в ближайшее время такая тенденция затронет и огурцы, добавил он.
По мнению эксперты, цены все же останутся выше прошлогодних, это напрямую связано с повышением НДС и отсутствием государственной поддержки в текущем году. На ценообразовании сказалось и то, что количество солнечных дней в январе и феврале в 2019 году было значительно меньше, чем в минувшем году, что привело к спаду объемов производства в теплицах, работающих с использованием естественного освещения.
Ранее "Правда.Ру" сообщала о том, что эксперты компании "ФинЭкспертиза" предрекли значительное повышение цен на продукты в России, прежде всего на хлеб, гречку и молоко.
Также "Правда.Ру" писала, что крупнейшие торговые сети России прогнозируют возможные перебои в поставках в магазины молока, творога, сыра и сметаны. Причиной возможного перебоя с поставками социально значимых продуктов может послужить приказ Минсельхоза, вступающий в силу с 1 июля текущего года.
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