Сбербанк сообщает о назначении Андрея Ванина на должность вице-президента по экосистеме юридических лиц

На данной позиции Андрей будет отвечать за интеграцию банковских и небанковских бизнесов Сбербанка для корпоративных клиентов в рамках создания экосистемы для юридических лиц.

Андрей окончил Кемеровский государственный университет, получил степень МВА в бизнес-колледже MANCOSA и London Business School. Начав свою карьеру в голландском пивоваренном концерне Heineken, он прошёл путь от торгового представителя до регионального директора, впоследствии Андрей Ванин занимал руководящие позиции в компаниях AB InBev и Соса-Соla.

В 2011 году Андрей Ванин пришёл в Сбербанк на позицию регионального директора по Сибири и Дальнему Востоку, а через год возглавил Розничный блок Московского банка в должности заместителя председателя. С июля 2017 года занял должность генерального директора дочерней структуры Сбербанка - АО «Деловая среда».

Под руководством Андрея Ванина была разработана крупнейшая в России платформа знаний и сервисов для бизнеса dasreda.ruи стартовал сервис регистрации бизнеса и дистанционного открытия счёта. Андрей Ванин стал одним из инициаторов объединения «Немалый бизнес». Благодаря этому Сбербанк и «Деловая среда» вошли в число организаторов первой всероссийской премии для предпринимателей (nemaliy.biz), победителей которой в Кремле принял Президент России.

Марк Завадский, вице-президент, руководитель дирекции по развитию экосистемы (SberX):Сложность стоящей перед Андреем задачи заключается в том, чтобы добиться слаженной работы банковского и небанковского бизнесов Сбербанка в сегменте b2b, которые изначально строились совершенно отдельно друг от друга. И то, что у Андрея есть успешный опыт работы в каждом из направлений, однозначно будет способствовать эффективному решению этой нестандартной задачи.

Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления, руководитель блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес»:Нам предстоит построить бесшовную экосистему для каждого сегмента Корпоративно-инвестиционного бизнеса, что невозможно сделать в привычной иерархической структуре, где каждый действует в рамках своей зоны ответственности. Задача Андрея находится на пересечении областей компетенций сразу нескольких блоков - корпоративно-инвестиционного бизнеса, SberX, а также розничного блока и маркетинга. Поэтому по результатам обсуждений мы пришли к решению сформировать новую гибкую структуру работы в двойном подчинении, что обеспечит Андрею экспертную и ресурсную поддержку как со стороны дирекции по развитию экосистемы, так и со стороны блока КИБ.