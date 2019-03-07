Росстат: образование и здравоохранение - наиболее популярные сферы занятости среди женщин

Образование, здравоохранение и социальные услуги являются наиболее популярными сферами занятости среди женщин в возрасте от 15 до 72 лет, об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на данные статистического сборника Росстата "Женщины и мужчины России".
По данным ведомства, в 2017 году в сфере образования работало 16 миллионов женщин (82% от всего числа работников образования), а в области здравоохранения и социальных услуг - 12,9 миллионов женщин (79% от общего числа работников).
Достаточно высокой популярностью среди представительниц прекрасного пола пользуется сфера гостиничного и ресторанного бизнеса - 3,9 миллиона женщин (82% от всех занятых), область финансовой и страховой деятельности - 3,2 миллиона женщин (69% от общего числа работников), также сфера оптовой и розничной торговли - 2,2 миллиона женщин (62% от общей занятости).
Наименее востребованными сферами труда среди женщин в 2017 году оказалось строительство (2,1 миллиона) и добыча полезных ископаемых (800 тысяч).
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что российское работодатели стали более лояльными по отношению к женщинам. К такому выводу пришли эксперты сервиса SuperJob, проведя опрос среди менеджеров различных организаций и предприятий, ответственных за работу с персоналом, в 156 городах России.
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