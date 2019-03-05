Spiegel назвал IT-технологии главным экономическим успехом России

IT-технологии являются главным экономическим успехом России. Такой вывод делает эксперт немецкого издания Der Spiegel Беньямин Биддер, сообщает агентство РИА Новости.

Этому способствует система российского образования, которая еще со времени СССР делает упор на математику, закладывая таким образом базу для обучения грамотных программистов. Развитию сферы высоких технологий способствует также высокая заработная плата ее сотрудников. Благодаря чему крупные российские IT-концерны, такие как "Яндекс", "ВКонтакте" и "Майл.ру", сумели сдержать своих американских конкурентов, подчеркивает автор статьи.

"Это заслуживает внимания еще по той причине, что ни одной другой европейское стране не удалось построить высокотехнологичные концерны, способные успешно конкурировать с американскими компаниями", - говорится в материале.

В издании отмечают, что в список 25 самых посещаемых сайтов мира вошли сразу четыре российские IT-компании. Число компаний, представляющих на мировом рынке сложные информационные системы, в России растет год от года. А молодые программисты успешно конкурируют с западными коллегами, подытоживает эксперт.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что, по мнению немецкого делового издания Handelsblatt, технологическое развитие отечественных IT-компаний превращает Россию в одну из крупнейших "IT-держав" мира. Однако в России до сих пор отсутствуют корпорации мирового значения.

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