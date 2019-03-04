Россиянам с "серой" зарплатой перестанут давать кредиты

Ранее глава комитета Государственной думы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил ограничить выдачу кредитов для лиц, которые будут отдавать более 50% семейного бюджета для их погашения. Соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму уже во втором квартале.

Эксперты подсчитали, что инициатива Аксакова оставит без кредитов более 30 миллионов россиян. Аналитик "Открытие брокер" Тимур Нигматуллин пояснил изданию "URA.RU", чем обернется предложенный законопроект для России.

Аналитик рассказал, что банкам придется не просто узнавать реальный доход клиента, а еще и сопоставлять его с расходами, которые также нужно будет просчитывать. Но, по мнению Тимура Нигматуллина, это не самая главная проблема. Из-за того, что множество россиян работают "в серую" и не имеют официальной зарплаты, инициатива может поставить под удар их возможность взять кредит.

Иными словами, кредиты перестанут выдавать не только тем, кто не сможет с ними расплатиться, а еще и тем, кто может себе их позволить. Таким образом, банки будут сами ограничивать себя в работе с клиентами. Тимур Нигматуллин считает, что это приведет к падению спроса на потребительские кредиты, а также к "пробуксовке" экономики.

Однако у законопроекта есть и позитивные стороны. Аналитик утверждает, что в целом инициатива оздоровит банковский сектор, так как сейчас практически нет контроля за выдачей кредитов. Поэтому ссуды выдаются каждому встречному. Если урегулировать этот момент, то банковский сектор станет стабильнее, — считает Тимур Нигматуллин.

Положительный вклад законопроекта отметил и советник по макроэкономике генерального директора компании "Открытие-брокер" Сергей Хестанов. По его мнению, после ввода ограничения уменьшиться общий уровень рисков, который заставлял банки увеличивать процентную ставку по кредитам. Это приведет к уменьшению процентной ставки, а россияне перестанут попадать в долговые ямы.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала об эффективных способах выхода из долговой ямы.

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