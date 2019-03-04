Конституция Российской Федерации нарушена! Прецедент в рыболовстве

Статья 19 основного закона страны гласит: "Все равны перед законом и судом". Продолжение этого важнейшего конституционного принципа сложили уже в народе: "Но кое-кто ровнее!"

Яркий и вопиющий пример тому — решение Арбитражного суда Москвы, которым на днях утверждено мировое соглашение между Федеральной антимонопольной службой и АО "ДМП-РМ" — рыбопромысловой компанией, входящей в Русскую рыбопромышленную компанию Глеба Франка. Это означает, что РРПК сохранит за собой квоты на вылов 61 тыс. т минтая и 12 тыс. т сельди в год.

Ранее на изъятии этих квот настаивала ФАС, но затем почему-то передумала и заключила с молодым олигархом мировое соглашение. Правда по ходу судебных разбирательств в дело включилась прокуратура и настаивала на признании мирового соглашения недействительным, но и с прокуратурой как-то вопрос решили.

Так или иначе, прецедент создан. Им могут воспользоваться другие компании, которые также были признаны подконтрольными иностранцам, но использовали схему с так называемым добросовестным выгодоприобретателем. Речь идет о пяти предприятиях: ООО "Атлантика", АО "ХК "Дальморепродукт", ООО "Тайфун", ООО "Краб ДВ" и ООО "Зарубинская база флота". Их лишили квот, как говорится, вообще без суда и следствия.

Самая громкая история вышла с "Зарубинской базой флота". Добывающее и перерабатывающее предприятие в Хасанском районе Приморского края оказалось на грани краха. Квоты, которые исторически закреплены за предприятием, у них отобрали решением Росрыболовства. Теперь 220 работников в истерике пишут письма во все инстанции, выходят на пикеты. Однако шансов выжить у рыбаков никаких нет, потому что нет в составе учредителей их Базы "Глеба Франка".

Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Герман Зверев деликатно называл такой подход проявлением двойных стандартов, однако, тут напрашивается более резкое определение.

Кстати, антимонопольная служба ​везде заявляет, что главным способом распределения квот должны быть аукционы. Что же мешало ФАС отправить семьдесят с лишним тысяч тонн рыбы на так любимые и всеми способами продвигаемые аукционы, как того и требует закон? Или, если закон мешает Глебу Франку, то можно поменять закон?

С осени 2017 года Русская рыбопромышленная компания пытается вернут отрасль к практике распределения квот на добычу краба через аукционы, тогда как сейчас за компаниями закреплены квоты по так называемому историческому принципу. Представители всей рыбной отрасли России резко критикуют такой возврат, который может повлечь дефолт предприятий и другие негативные последствия. Собственно, аукционы уже были причиной глубокого кризиса в рыбохозяйственном комплексе страны 16 лет назад.

Устоит ли и этот закон под натиском новых русских рыбопромышленников?

И как долго госструктуры, включая независимые суды, будут работать на РРПК?