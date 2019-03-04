Эксперты: инфляция "съест" будущие пенсии и текущие доходы россиян

Будущие пенсии миллионов граждан Российской Федерации уменьшились. Все из-за того, что доходность негосударственных пенсионных фондов опустилась ниже инфляции.
Об этом общественности сообщили экономисты из Ассоциации НПФ и Научно-исследовательского финансового института.
Примечательно, указывают специалисты, что россияне не могут взять свои пенсионные накопления и переложить их в другой негосударственный пенсионный фонд. Дело в том, поясняют экономисты, что, согласно нынешним законам, граждане страны могут менять негосударственный пенсионный фонд лишь раз в пять лет. В противном случае все их накопления аннулируются.
Инфляция, указывают эксперты, "съедает" не только пенсионные накопления россиян. Из-за нее, заявляют специалисты из Ассоциации НПФ и Научно-исследовательского финансового института, падает и размер реальных заработных плат жителей страны.
Так, указывают экономисты, ежемесячный заработок граждан РФ так и не достиг уровня докризисного, 2013 года.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что специалисты составили рейтинг регионов Российской Федерации по количеству просроченных задолженностей по кредитам. Так, оказалось, что хуже всего со своими кредитными обязательствами справляются жители Ингушетии.
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