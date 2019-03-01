Госпрограмма развития Крыма подорожает еще на 50 миллиардов рублей

Объем финансирования Госпрограммы развития Крыма и Севастополя может значительно вырасти за счет включения в нее новых объектов инфраструктуры. Сейчас на ее реализацию в течение ближайших четырех лет предполагается потратить 310 млрд рублей.

Программа была подписана Дмитрием Медведевым в начале февраля. Но уже в ближайшее время ее ждет пересмотр. Министр экономического развития России Сергей Назаров сообщил, что правительство рассматривает вопрос о выделении еще 50 млрд на финансирование развития инфраструктуры полуострова.

Из проектов, на которые планируют направить дополнительные средства самыми крупными являются лечебно-туристические кластеры в Саках и Евпатории, завершение строительства автотрассы Евпатория-Мирный, реконструкция дорожной сети Севастополя и газификация региона.

Реализация федеральных программ на полуострове вызывает немало вопросов к местным властям. Так, в прошлом году в Севастополе был освоен только 61% выделенных средств.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что аналитик американского издания Stratfor предостерег Запад от попыток оспорить российский контроль над Крымом. Автор публикации считает их бесполезными и лишь осложняющими нормальные отношения с Москвой.

Источник фото: Инфоцентр "Крымский мост"

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