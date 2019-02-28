На улицы вернут ларьки без сигарет и алкоголя

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров сообщил, что ведомство планирует узаконить ларьки, палатки и прочие небольшие торговые места для развития малого бизнеса.
Заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов дополнил, что владельцам мобильных торговых точек будет предоставлена полная свобода в выборе ассортимента, однако будут и несколько существенных запретов. Так ларькам и торговым павильонам запретят торговать табачной и алкогольной продукцией.
"Мобильные торговые точки смогут снабжать население бытовыми предметами и предметами первой необходимости, обеспечивать горожан свежими фруктами и овощами, выпечкой, а также мясными изделиями. Владельцы торговых точек смогут сами выбирать товар и поставщиков", — сообщил Виктор Евтухов.
Напомним, "Правда.Ру" информировала читателей о новом законопроекте Министерства промышленности и торговли России, который разрешит предпринимателям устанавливать торговые ларьки и палатки.
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