Больше сотни тысяч россиян будут уволены по сокращению

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации сообщило, что уже весной 2019 года 115 тысяч человек могут лишиться своих рабочих мест. В министерстве исследовали данные служб занятости, куда работодатели должны присылать уведомления об увольнении сотрудника за два месяца.

В ведомстве отвечают, что 115 тысяч это не итоговая цифра. Она может уменьшиться, если работодатели передумают проводить сокращения. Также в Минтруде пояснили, что сотрудники, могут быть освобождены от текущей должности для принятия на другие должности в случае реорганизации предприятия. Но как это делается в России — мы знаем.

В "группе риска" находятся сотрудники отрасли автомобилестроения, их планируется уволить более 25 тысяч. Еще 23,4 тысячи человек планируют уволить в транспортной сфере. На третьем месте по количеству планируемых увольнений находится банковская и финансовая отрасль — 15,4 тысяч увольнений.

Эксперты поясняют, что сокращения в сфере автомобилестроения могут быть связаны с отсутствием спроса на дешевые машины, в связи с чем производители сокращают их производство. Многие транспортные компании будут увольнять сотрудников из-за проигрыша в тендерах, а работники банков будут уволены из-за политики Банка России, который продолжает выводить банковские организации с рынка.

Ранее "Правда.Ру" публиковала интервью руководителя Центра политэкономических исследований Института нового общества Василия Колташова, который рассказал о бедности в России в эфире программы "Точка зрения".

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