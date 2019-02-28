Больше сотни тысяч россиян будут уволены по сокращению

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации сообщило, что уже весной 2019 года 115 тысяч человек могут лишиться своих рабочих мест. В министерстве исследовали данные служб занятости, куда работодатели должны присылать уведомления об увольнении сотрудника за два месяца.
В ведомстве отвечают, что 115 тысяч это не итоговая цифра. Она может уменьшиться, если работодатели передумают проводить сокращения. Также в Минтруде пояснили, что сотрудники, могут быть освобождены от текущей должности для принятия на другие должности в случае реорганизации предприятия. Но как это делается в России — мы знаем.
В "группе риска" находятся сотрудники отрасли автомобилестроения, их планируется уволить более 25 тысяч. Еще 23,4 тысячи человек планируют уволить в транспортной сфере. На третьем месте по количеству планируемых увольнений находится банковская и финансовая отрасль — 15,4 тысяч увольнений.
Эксперты поясняют, что сокращения в сфере автомобилестроения могут быть связаны с отсутствием спроса на дешевые машины, в связи с чем производители сокращают их производство. Многие транспортные компании будут увольнять сотрудников из-за проигрыша в тендерах, а работники банков будут уволены из-за политики Банка России, который продолжает выводить банковские организации с рынка.
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