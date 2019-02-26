Хипстеры предпочитают скупать кофейни, смузи-бары и барбершопы

Кофейни и смузи-бары представляют для хипстеров наибольший интерес в сфере готового бизнеса, к такому выводу пришли эксперты российского сайта "Авито", сообщает портал газеты "Известия".

По результатам исследования, проведенного интернет-сервисом, в январе нынешнего года на данный сегмент рынка приходилось более 80% спроса. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года спрос вырос на 5%. Средняя цена покупки кофейни или смузи-бара возросла на 15% и составила в среднем около 800 тысяч рублей.

Меньшей популярность пользуются барбершопы. На долю этого бизнеса приходится лишь 13% общего спроса. По сравнению с 2018 годом спрос вырос на 170%. При этом, отмечают аналитики, этот бизнес до сих пор является самым дорогим. Средняя цена покупки барбершопа составляет в настоящее время почти миллион рублей.

Тату-салонами интересовались лишь 5% пользователей сайта, а вейп-шопами всего 1% потенциальных предпринимателей.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, в Россию в скором времени могут снова вернуться ларьки и киоски. Министерство промышленности и торговли РФ разработало и направило на рассмотрение в Госдуму законопроект о развитии малых форм торговли. В ведомстве посчитали необходимым увеличить число торговых палаток, автолавок и ларьков, поскольку на данный момент малый бизнес не имеет возможности сбывать свою продукцию из-за недостаточного количества торговых площадей.

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