Пожилые россияне получат к лету "путинские" добавки к пенсии

Российская трехсторонняя комиссия рассматривает проект федерального закона, который вносит изменения в закон "О государственной социальной помощи". Изменения позволят пенсионерам, которые получают минимальную пенсию, получить социальную доплату сверх величины прожиточного минимума.
В Пенсионном фонде России рассказали, что до недавнего времени пенсии индексировались без учета прожиточного минимума региона, в котором проживает пенсионер. Это приводило к ряду несостыковок. Например, после очередной индексации уменьшался размер социальной доплаты до прожиточного минимума.
20 февраля по время обращения к Федеральному собранию России президент РФ Владимир Путин предложил индексировать пенсии с учетом прожиточного минимума. Это позволит увеличить общую сумму доходов пенсионеров с учетом прожиточного минимума, а только затем проводить индексацию. В итоге прибавка для пенсионеров, которые получают минимальную пенсию, будет выплачиваться сверх прожиточного минимума.
В Пенсионном фонде РФ подчеркнули, что индексацию по новому законодательству проведут для всех пенсионеров без исключения. Иными словами, пенсионерам не нужно будет обращаться в ПФР с заявлением.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о законопроекте, который позволит россиянам передавать пенсии по наследству. На данный момент инициатива находится на рассмотрении в Государственной думе России.
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