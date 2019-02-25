Moody's выяснило ключевые риски российской экономики

Основное препятствие для роста экономики Российской Федерации — доминирование государственного сектора и рост монополизации.

Таким мнением делится международное рейтинговое агентство Moody's.

Так, сообщают специалисты, на сегодняшний день государственный сектор в российской экономике занимает порядка 50 процентов. Это, уверены эксперты, создает неблагоприятную и неравную среду для деловой активности в стране.

То же, указывают в Moody's, касается и российской ИТ-отрасли. Так, сообщают специалисты, государственное вмешательство в этой сфере в России излишне велико.

Также одним из главных препятствий для роста экономики Российской Федерации эксперты из Moody's считают рост оттока капитала. Он вряд ли достигнет критической отметки 2014 года, делятся они прогнозами, но стабильность финансового рынка в этих условиях все равно оставляет желать лучшего.

По-прежнему, напоминают в Moody's, существуют риски введения новых западных санкций в отношении России. Так, например, Соединенные Штаты Америки и целый ряд государств Европы, указывают представители международного рейтингового агентства, всерьез обеспокоены строительством газопровода "Северный поток-2" и продолжают искать способы остановить совместный проект Москвы и Берлина.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Deutsche Bank, крупнейший немецкий финансовый конгломерат, составил список самых недооцененных национальных валют мира. Третье место любопытного рейтинга занимает российский рубль.

Читайте также:

Как нашу экономику воспринимают на Западе