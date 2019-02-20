Западные СМИ и эксперты заметили обеднение россиян

Накануне обращения действующего президента Российской Федерации Владимира Путина к Федеральному собранию западные средства массовой информации проанализировали состояние российской экономики.

Так, уверены эксперты в области экономики, главный плюс экономики Российской Федерации — стабильность. Постоянство российской экономики, пишут западные СМИ, иллюстрируют профицитный бюджет и положительное торговое сальдо.

Но, однако, указывают экономисты, есть обстоятельства полагать, что стабильность российской экономики на самом деле является мнимой. Слишком велика, сетуют эксперты, роль государства в российском обществе и слишком низок уровень жизни рядовых россиян. К тому же, заявляют экономисты, доходы россиян год от года лишь снижаются.

Немецкое издание Spiegel, что примечательно, задается любопытным вопросом. Так, пишут авторы материала, большинство стран Запада на сегодняшний день видят Россию сильной, могущественной и агрессивной. Но, размышляют представители немецких средств массовой информации, существует вероятность, что вся сила, мощь и агрессия Российской Федерации скоро рухнут, не подкрепленные крепкой и стабильной экономикой.

Такое, указывают авторы материала в Spiegel, уже было с Россией в 1980-ых годах.

Также авторы материала перечислили главные, на их взгляд, слабости российской экономики. Так, считают они, сюда можно отнести зависимость страны от углеводородов, сокращение трудоспособного населения и коррупционность государственного аппарата России.

Но, однако, делятся мнением немецкие эксперты в области экономики, кризис 2015–2016 годов Россия все-таки преодолела.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что специалисты из ВЦИОМ попытались выяснить, как россияне относятся к предпринимателям в частности и бизнесу в общем. Так, оказалось, что подавляющее большинство граждан страны считают, что в современной России вести бизнес честно и открыто невозможно.

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