Депутаты хотят разрешить россиянам торговать грибами и ягодами

Депутаты Государственной думы всерьез озаботились финансовым состоянием граждан России и решили внести поправки в Лесной кодекс. Уже скоро россияне смогут беспрепятственно торговать собранными ягодами и грибами.
В Госдуме отмечают, что собирать дикоросы для личных нужд можно и сейчас, а вот реализация собранного была запрещена. Однако в условиях падения реальных доходов россиян, депутаты решили отменить запрет.
Профессор факультета социальных наук НИУ ВШЭ Юрий Плюснин рассказал, что сбор и продажа дикорастущих растений — очень прибыльное дело. Плюснин пояснил, что среднестатистическая семья может ежемесячно зарабатывать до 600 тысяч рублей, а самые усердные граждане и вовсе могут получать миллионный доход. Более того, если ранее продавцам дикоросов приходилось самостоятельно искать покупателей, то после внесения поправок в Лесной кодекс появятся специальные пункты приема.
Председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев пояснил зачем государство вновь вернулось к организации специальных пунктов приема дикоросов. По его словам, государство не хочет ограничивать население и наделять правом сбора дикоросов только лиц с предпринимательским статусом. Чтобы получить доход смог каждый будет введен специальный механизм, которые станет законным посредником.
Николай Николаев также сообщил, что законодатели приступили к формированию поправок в Лесной кодекс после того, как к ним обратились жители Иркутской области, которые не могут законно сбыть ягоды и грибы, собранные в тайге.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что в некоторых российских регионах местные власти установили слишком жесткие правила для сбора валежника.
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