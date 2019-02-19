Кудрин: у России не выработался иммунитет к санкциям

Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что российские предприниматели уже приспособились к работе в условиях западных санкций. Но негативное влияние ограничений на рост экономики все же ощущается.

— Влияние есть, оно, скажем, не такое острое, не такое жесткое и шоковое, но оно существует, — сказал Кудрин на встрече с журналистами 19 февраля.

По мнению главы СП, иммунитета против новых санкций у российской экономики пока нет, и адаптация к ним может быть довольно тяжелой.

— В силу нашей вовлеченности в мировую торговлю и связи, и большой импорт технологий, в некоторых отраслях доходящий до 70 — 80%, мы чувствительны к любым санкциям извне, — отметил эксперт.

Такое Кудрин напомнил о больших потерях экономики от ухудшения инвестиционного климата под влиянием санкции США в отношении компаний Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга.

В то же время эксперты международного рейтингового агентства Moody's дали более оптимистичную оценку устойчивости российской экономики. Ранее "Правда.Ру" сообщила, что отчет агентства говорит об эффективных мерах правительства, благодаря которым Россия стала "менее подвержена экономическим ударам извне".

Источник фото: "Правда.Ру"

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