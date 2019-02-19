В Минпромторге не поняли идею закрывать супермаркеты на выходные

Министерство промышленности и торговли России не считает необходимым вводить запрет на работу крупных торговых сетей в выходные дни. В пресс-службе ведомства ответили, что пока не получили законопроект сенатора Алексея Кондратьева, однако инициатива не имеет никакого обоснования.
Представители Минпромторга отметили, что выразят более конкретную позицию по инициативе после того, как получал законопроект от сенатора. Также в министерстве подчеркнули, что в России торговая площадь, которую используют ритейлеры, в 2 раза меньше, чем на Западе.
Директор направления стрит-ритейла Knight Frank Виктория Камлюк рассказала, что в случае принятия инициативы на законодательном уровне, стоимость продуктов питания и других товаров может вырасти. По мнению Виктории Камлюк, ограничение работы супермаркетов приведет к нарушению логистических процессов и снижению объемов поставок, что спровоцирует дополнительные расходы, оплачивать которые придется покупателям.
Напомним, "Правда.Ру" сообщала об инициативе члена комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Алексея Кондратьева, которая заключается в ограничении работы супермаркетов в выходные дни, чтобы увеличить поток покупателей в небольшие магазины.
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