Эксперты Moody's: Россия стала менее уязвимой для внешних шоков

Эксперты международного рейтингового агентства Moody`s считают, что Российская Федерация стала менее уязвимой для санкций Запада из-за эффективных действий российского правительства.

"На протяжении последних лет правительство России предприняло ряд мер, которые укрепили позицию по внешнему долгу, а также положительное повлияли на госфинансирование. Это привело к тому, что Россия стала менее подвержена экономическим ударам извне", — говорится в отчете агентства.

Один из положительных моментов, которые отметили эксперты — существенное пополнение валютных резервов, позволившее российскому правительству сдерживать рост внешнего долга.

Напомним, 13 февраля стало известно о том, что Конгресс США рассматривает законопроект, который направлен против госдолга России.

Также "Правда.Ру" рассказывала о решении Евросоюза расширить санкции против России в связи с недавними событиями в Керченском проливе.

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