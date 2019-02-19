Эксперты Moody's: Россия стала менее уязвимой для внешних шоков

Эксперты международного рейтингового агентства Moody`s считают, что Российская Федерация стала менее уязвимой для санкций Запада из-за эффективных действий российского правительства.
"На протяжении последних лет правительство России предприняло ряд мер, которые укрепили позицию по внешнему долгу, а также положительное повлияли на госфинансирование. Это привело к тому, что Россия стала менее подвержена экономическим ударам извне", — говорится в отчете агентства.
Один из положительных моментов, которые отметили эксперты — существенное пополнение валютных резервов, позволившее российскому правительству сдерживать рост внешнего долга.
Напомним, 13 февраля стало известно о том, что Конгресс США рассматривает законопроект, который направлен против госдолга России.
Также "Правда.Ру" рассказывала о решении Евросоюза расширить санкции против России в связи с недавними событиями в Керченском проливе.
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