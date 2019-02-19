Российский сенатор предложил закрывать крупные супермаркеты на выходные

Сенатор Алексей Кондратьев предлагает ограничить работу крупных торговых сетей по выходным дням, чтобы магазины шаговой доступности могли конкурировать с крупными ритейлерами.

"Мы знаем, что у нас появилось большое количество крупных торговых сетей. Там имеется весь ассортимент товаров. Получается, что небольшим магазинам конкурировать с ними никак не удается. Предлагаю сделать как в Европе, в Германии в частности. Там в пятницу после 8 часов вечера крупные сети закрываются до понедельника, а магазины шаговой доступности — открыты", — предложил Кондратьев.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала об инициативе сосредоточить продажи сигарет и других табачных изделий в одной торговой сети. Также "Правда.Ру" публиковала информацию о том, что Госдума РФ предложила крупным торговым сетям раздавать просроченные продукты малоимущим, а не утилизировать их. Помимо этого, "Правда.Ру" сообщала, что вскоре все магазины в России обяжут принимать безналичные деньги.

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