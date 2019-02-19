Замглавы ФАС объяснил неизбежность роста цен на продукты.

Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Андрей Цыганов назвал рост цен на продукты признаком "нормально действующей экономики". По его мнению, стабильность цен свидетельствует о картельном сговоре на рынке, чего в России не наблюдается.
Чиновник напомнил, что "потребитель в течение прошлого и позапрошлого годов радовался тому, что у нас уменьшаются цены на яйцо, на курицу". Теперь за эту радость придется заплатить. Снижение цен было результатом роста объемов производства данной продукции, а на развитие производства предприятия брали кредиты. Сейчас пришла пора возвращать кредиты, поэтому производителям приходится повышать отпускные цены — иначе они станут работать в убыток.
"Корректировки цен, когда они сначала снижаются, а потом отскакивают вверх — это нормальное явление для рыночной экономики", — передает РИА Новости слова Цыганова.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что годовой рост цен на куриное мясо в России в середине января составил 22,5%. Тогда специалисты Россельхознадзора объясняли произошедшее вспышкой птичьего гриппа, нанесшей серьезный ущерб ряду крупных птицефабрик.
Источник фото: pxhere.com
Читайте также
Эксперт: подорожание потребительской корзины в 2019 году составит 5%
На какие товары будет сильный рост цен в 2019 году
В 2019 году грядет рост цен и тарифов
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович утверждает, что хорватский сценарий может быть использован и в Донбассе.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини сообщила, что страны ЕС пришли к совместному согласию по новому пакету антироссийских санкций.
Депутаты Государственной Думы рассматривают инициативу о запрете на покупку автомобиля, если у водителя нет гаража или парковочного места.
Президент Сооронбай Жээнбеков российских пограничников на китайско-киргизскую границу не пустит, уверен эксперт "Правды.Ру".