Замглавы ФАС объяснил неизбежность роста цен на продукты

Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Андрей Цыганов назвал рост цен на продукты признаком "нормально действующей экономики". По его мнению, стабильность цен свидетельствует о картельном сговоре на рынке, чего в России не наблюдается.

Чиновник напомнил, что "потребитель в течение прошлого и позапрошлого годов радовался тому, что у нас уменьшаются цены на яйцо, на курицу". Теперь за эту радость придется заплатить. Снижение цен было результатом роста объемов производства данной продукции, а на развитие производства предприятия брали кредиты. Сейчас пришла пора возвращать кредиты, поэтому производителям приходится повышать отпускные цены — иначе они станут работать в убыток.

"Корректировки цен, когда они сначала снижаются, а потом отскакивают вверх — это нормальное явление для рыночной экономики", — передает РИА Новости слова Цыганова.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что годовой рост цен на куриное мясо в России в середине января составил 22,5%. Тогда специалисты Россельхознадзора объясняли произошедшее вспышкой птичьего гриппа, нанесшей серьезный ущерб ряду крупных птицефабрик.

Источник фото: pxhere.com

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