Российские бизнесмены потеряли $6,3 миллиарда из-за санкций

Из-за санкционных ограничений, не допускающих российские товары на иностранные рынки, отечественные экспортеры потеряли более 6,3 миллиардов долларов, отмечается в докладе Министерства экономического развития России за минувший 2018 год.

В докладе указывается, что к концу прошлого года, 62 страны применяли в общем количестве 159 ограничительных мер, направленных против российских компаний. Наибольшее количество санкций в отношении отечественных товаров ввел Европейский союз - 25 ограничений. Далее следует Украина - 22 запретительные меры, Индия - 16, Белоруссия - 13, Турция - 12, Соединенные Штаты - 9. Замыкает список Австралия, которая в 2018 году ввела лишь 6 ограничений.

Наибольший финансовый ущерб российские экспортеры понесли из-за санкций Европейского союза (более 2,4 миллиарда долларов), США (около 1 млрд. долларов), Украины и Турции (около 700 млн.долларов).

Тяжелее всего пришлось российской металлургической промышленности, ущерб которой составил в 2018 году более 4 миллиардов долларов. Значительно пострадали представители химической, автомобильной промышленности и аграрии.

Благодаря работе ведомства, говорится в докладе, за прошедший год, удалось устранить 32 ограничения и предотвратить ущерб от них на сумму, превышающую 300 миллионов долларов.

Напомним, ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Конгрессе США зарегистрирован законопроект об ужесточении санкций против России. Документ предусматривает проведение мероприятий против российских банков, инвестиционных проектов в сфере сжиженного природного газа, введение ограничений в правах для российских политиков и крупных предпринимателей.

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