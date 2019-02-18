Рейтинг: самое высокое качество жизни - в Москве

Агентство "РИА Рейтинг" опубликовало результаты исследования российских регионов на предмет уровня качестве жизни. Как и в прошлом году первые места в рейтинге заняла Москва и Санкт-Петербург.

Представители агентства отмечают, что при исследовании учитывали множество открытых источников. Критерии исследования состоят из 70 пунктов, которые объективно отражают условия жизни и экономическую ситуацию в целом в регионе. "РИА Рейтинг" сообщает, что за прошедший год мало что изменилось, поэтому исследование 2019 года практически полностью соответствует результатам 2018 года.

По мнению аналитиков агентства, Москва, Московская область и Санкт-Петербург заняли ключевые места в рейтинге из-за высокого уровня развития инфраструктуры. В этих регионах сложилась наиболее благоприятная среда для развития и роста экономических показателей. После тройки лидеров следует Татарстан, Калининградская, Воронежская и Белгородская области, Краснодарский край и Югра.

Наиболее результативными в вопросе экономического развития за последний год стали: Оренбургская, Амурская, Магаданская и Мурманская области, Сахалин и Северная Осетия. Последнее место в рейтинге занимает Тува.

Напомним, "Правда.Ру" уже рассказывала о том, что россияне готовятся к сложной экономической обстановке, которая может быть спровоцирована повышением НДС на 2% с января 2019 года.

Фото: pravda.ru

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