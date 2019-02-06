Экономисты предупредили о большой встряске курса рубля

5 февраля Банк России сообщил, что снижает объем закупок валюты почти в полтора раза. На фоне этой новости курс доллара к рублю повысился на 2 копейки. Эксперты отмечают, что это очень незначительная реакция.
В планах Банка России была закупка 9,7 млрд рублей ежедневно с 7 февраля по 6 марта для Министерства финансов России. Это мера была необходима, чтобы восстановить валютный баланс после отказов от закупки валюты в 2018 году. Напомним, тогда ЦБ был вынужден приостановить закупку валюты для Минфина, чтобы повлиять на курс российского рубля.
Финансовые эксперты отмечают, что очередная отмена закупок валюты может негативно отразиться на стабильности российского рубля. Более точная информация о дальнейшем поведении рубля ожидается после проведения аукциона Минфина по продаже ОФЗ 6 февраля. Результаты аукциона покажут спрос на российские ценные бумаги.
Напомним, "Правда.Ру" публиковала заявление Deutsche Bank, который назвал главные угрозы для российской валюты.
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