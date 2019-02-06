6 февраля Росстат отчет о российском ВВП за 2018 год. Из опубликованных материалов стало известно, что вклад наукоемких и высокотехнологических отраслей РФ не соответствует ране заложенному плану в 25,6%. Вместо этого, вклад отрасли в ВВП составил 21,3%.
Это означает, что российская экономика получила 20 триллионов рублей от высокотехнологического сектора по итогам 2018 года. В Росстате отмечают, что это не итоговая прибыль государства, а полная сумма с учетом валовой добавленной стоимости.
Напомним, что российский высокотехнологический сектор - это финансовые услуги, страхование, здравоохранение, образование, а также производство различного оборудования, начиная медицинским оборудованием и заканчивая компьютерами и смартфонами.
Ранее "Правда.Ру" публиковала заявление главы Минфина России Антона Силуанова, который посчитал, что российская экономика избавилась от "голландской болезни".
Фото: Фонд перспективных исследований
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