Глава Минтруда счел декретный отпуск отцов проблемой для работодателя

5 февраля министр труда и социальной защиты России Максим Топилин прокомментировал инициативу о введении десятидневного декретного отпуска для отцов новорожденных. По мнению министра, этот вопрос необходимо обсуждать с работодателями для оценки загруженности.
Напомним, депутат Государственной думы Василий Власов от партии ЛДПР работает над законопроектом, который позволит отцам новорожденных брать декретный отпуск на 10 дней после рождения ребенка. Власов сообщал, что уже направил соответствующее положение главе Минтруда.
"В этом вопросе нужно учитывать интересы работодателя, ведь неизвестно, как это может отразиться на работоспособности. Возможно, такое нововведение может иметь негативный эффект", — сообщил Максим Топилин, и напомнил, что сейчас россияне могут взять неоплачиваемый отпуск при рождении ребенка.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала об инициативе парламентариев ввести платную регистрацию всех устройств, работающих в сотовой сети. Это означает, что россияне будут платить новый налог за свои смартфоны.
фото: rosmintrud.ru
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