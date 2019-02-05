США предложили на пост главы Всемирного банка его критика

США выдвинули в кандидаты на пост главы Всемирного банка заместителя министра финансов по международному направлению Дэвида Мальпаса, известного своими резкими высказываниями в адрес этой финансовой структуры. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Jornal.

Мальпас неоднократно критиковал Всемирный банк за кредитование развивающихся стран с низкой платежеспособностью. Американский замминистра указывал на необходимость обеспечения долговой устойчивости таких государств и выступал противником того, чтобы бедные страны, снизившие свои международные задолженности, становились активными эмитентами финансовых отношений.

Вашингтон считает, что Мальпас, выражавший недовольство кредитованием Китая и "излишним глобализмом" международной финансовой организации, направит деятельность банка на путь поддержки экономического роста развивающихся стран, что выгодно Соединенным Штатам.

Стоит отметить, что рассмотрение кандидатов на пост руководителя Всемирного банка начнется 7 февраля. Нынешний глава организации Джим Ён Ким покинул должность 1 февраля, добровольно уйдя в отставку.

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