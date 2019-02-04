Минтранс отстранит от перевозок все подозрительные автобусы

Автобусы с неподтвержденным техобслуживанием не должны выходить на маршруты и перевозить пассажиров, считает министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

Комментируя ДТП в Калуге, в котором погибли четверо взрослых и трое детей, министр подчеркнул важность контроля за прохождением автотранспортом технического обслуживания. "Автобус может быть старый или новый, но если он технически исправен, документы о прохождении техосмотра достоверны, то почему ему нельзя работать на дороге?, - сказал Дитрих. - С точки зрения жесткого вывода с рынка тех, кто техобслуживание не проходит и не подтверждает техисправность, полностью поддерживаю "Газ"".

Немногим ранее представители компании "Группа ГАЗ" предложили убрать все старые автобусы с рынка пассажирских перевозок, поскольку технические характеристики таких машин не могут соответствовать требованиям безопасности по перевозкам пассажиров, вне зависимости от марки производителя. В компании отмечают, что автобус, перевозивший детей под Калугой, эксплуатировался более 30 лет.

Напомним, в воскресение, 3 февраля, на трассе Калуга-Вязьма перевернулся автобус, перевозивший детей из города Ярцево на танцевальный конкурс в Калугу. По информации следствия, водитель не справился с управлением на скользкой дороге и автобус опрокинулся. В результате было ранено 38 человек, погибли семь пассажиров.

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