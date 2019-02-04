В Госдуме предложили магазинам бесплатно раздавать "просрочку" бедным

4 февраля член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов предложил российским магазинам отдавать бесплатно бедным россиянам продукцию, у которой истекает срок хранения. По словам депутата, так делают предприниматели во всем мире, и России необходимо приобщаться к этой тенденции.
"В развитых странах магазины раздают залежавшуюся продукцию бесплатно. Нуждающиеся люди стоят в очередях, и получают продукты питания бесплатно. Необходимо, чтобы российские магазины тоже практиковали бесплатную раздачу продуктов нуждающимся. Например, раздавать продукцию за день до окончания срока годности", — предложил Вострецов.
По мнению депутата, от такого нововведения выиграют не только малоимущие, но и сами торговые сети, так как им больше не придется тратить колоссальные средства на утилизацию просроченных продуктов.
"Правительство может ввести систему налоговых поощрений для торговых сетей, которые занимаются благотворительностью. А тех, кто "перебивает" сроки годности и продает просроченную продукцию необходимо наказывать жестче", — считает депутат.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в новом 2019 году россияне столкнулись с новой экономической реальностью. Из-за повышения НДС на 2% уже подорожали продукты питания и бензин, и это только начало.
Фото: mos. ru
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