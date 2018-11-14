Госдума хочет национализировать невостребованные вклады россиян

Государственная дума Российской Федерации рассматривает идею забирать невостребованные вклады россиян в банках в национальный бюджет страны.

Об этом средствам массовой информации рассказал глава комитета нижней палаты по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Но, отметил он, предложение, скорее всего, будет отклонено. Анатолий Аксаков отметил, что речь идет о держателях ценных бумах и акционерах, "забывших" о своих вкладах. По подсчетам представителей Госдумы РФ на кону, между прочим, порядка нескольких миллиардов рублей.

Своим видением сложившейся ситуацией с редакцией "Правды.Ру" поделился Василий Солодков, директор банковского института Высшей школы экономики.

-Насколько эти предложения соответствуют положениям Гражданского кодекса? Если же не соответствуют, стоит, быть может, организовать для депутатов ликбез по экономической конституции страны?

-Инициатива Госдумы неправомерна. По сути это просто-напросто кража. Есть понятие собственности. И оно, между прочим, закреплено не только в гражданском кодексе, но и в Конституции страны. Никто без согласия человека не может отчуждать от него какую-либо принадлежащую ему собственность.

В связи со всей это ситуацией вспоминается знаменитый роман Герберта Уэллса "Когда Спящий проснется". Главный герой произведения положил деньги в банк, а потом впал в летаргический сон. После пробуждения его ждал сюрприз — он стал самым настоящий властелином всей Земли. Все потому, что проценты по его вкладу значительно выросли и он разбогател до неприличия.

Это, конечно, роман фантастический, и подобное в реальной жизни вряд ли когда-нибудь произойдет. Но власть переходит все границы, заявляя, по сути, что собственность — эта бумажка, которая ничего не значит. Хотим, мол, дадим, захотим — отберем.

Отмечу, кстати, что большинство таких вот вкладов, на которые решила позариться Госдума, сформировались еще в далекие советские времена. Тогда, напомню, действующее правительство внезапно заморозило вклады Сбербанка. Гражданам выплатили копейки, за которыми люди не стали даже обращаться. Но, как бы то ни было, это деньги граждан, они принадлежат им, а не государству и даже не Господу Богу. Так что, повторюсь, инициатива Госдумы РФ абсолютно неправомерна.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что депутаты Государственной думы Российской Федерации не стали отказываться от пенсионной надбавки. Она, отметим, составляет 47 тысяч рублей для тех, кто проработал пять лет, и 64 тысячи рублей — для тех, кто проработал десять лет.

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