Мир Политика Экономика Недвижимость Криптовалюты Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Госдума хочет национализировать невостребованные вклады россиян

Экономика

Государственная дума Российской Федерации рассматривает идею забирать невостребованные вклады россиян в банках в национальный бюджет страны.

Госдума хочет национализировать невостребованные вклады россиян. 394907.jpeg

Об этом средствам массовой информации рассказал глава комитета нижней палаты по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Но, отметил он, предложение, скорее всего, будет отклонено. Анатолий Аксаков отметил, что речь идет о держателях ценных бумах и акционерах, "забывших" о своих вкладах. По подсчетам представителей Госдумы РФ на кону, между прочим, порядка нескольких миллиардов рублей.

Своим видением сложившейся ситуацией с редакцией "Правды.Ру" поделился Василий Солодков, директор банковского института Высшей школы экономики.

-Насколько эти предложения соответствуют положениям Гражданского кодекса? Если же не соответствуют, стоит, быть может, организовать для депутатов ликбез по экономической конституции страны?

-Инициатива Госдумы неправомерна. По сути это просто-напросто кража. Есть понятие собственности. И оно, между прочим, закреплено не только в гражданском кодексе, но и в Конституции страны. Никто без согласия человека не может отчуждать от него какую-либо принадлежащую ему собственность.

В связи со всей это ситуацией вспоминается знаменитый роман Герберта Уэллса "Когда Спящий проснется". Главный герой произведения положил деньги в банк, а потом впал в летаргический сон. После пробуждения его ждал сюрприз — он стал самым настоящий властелином всей Земли. Все потому, что проценты по его вкладу значительно выросли и он разбогател до неприличия.

Это, конечно, роман фантастический, и подобное в реальной жизни вряд ли когда-нибудь произойдет. Но власть переходит все границы, заявляя, по сути, что собственность — эта бумажка, которая ничего не значит. Хотим, мол, дадим, захотим — отберем.

Отмечу, кстати, что большинство таких вот вкладов, на которые решила позариться Госдума, сформировались еще в далекие советские времена. Тогда, напомню, действующее правительство внезапно заморозило вклады Сбербанка. Гражданам выплатили копейки, за которыми люди не стали даже обращаться. Но, как бы то ни было, это деньги граждан, они принадлежат им, а не государству и даже не Господу Богу. Так что, повторюсь, инициатива Госдумы РФ абсолютно неправомерна.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что депутаты Государственной думы Российской Федерации не стали отказываться от пенсионной надбавки. Она, отметим, составляет 47 тысяч рублей для тех, кто проработал пять лет, и 64 тысячи рублей — для тех, кто проработал десять лет.

Фото: facebook. com

Читайте также:

Госдума озаботилась советскими вкладами

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Темы банк Россия вклады деньги эксперт Госдума экономика Василий Солодков
Обсудить
Актуальная аналитика
Православие
Косма и Дамиан: братья-целители во славу Христа
Наследие
Репутацию правоведа подпортило Дитя Европы
Формула небес
Скорпионы, которые докапываются до сути - Гороскоп дня
Новости Все >
Миллионы украинцев продолжают ездить в Россию
Цены на нефть обваливаются. Бензин будет дорожать
Госдума хочет национализировать невостребованные вклады россиян
Пятая часть жилья в Китае пустует﻿﻿﻿
В Китае создали гель, который заживляет без рубцов
Богандинский голец признан самой полезной для здоровья рыбой
Ожирение у подростков увеличивает риск рака поджелудочной железы
Питерская управляющая компания ограбила жильцов на миллионы﻿
Конструктор рассказал, в чем двигатель Су-57 превосходит зарубежные аналоги
Письмо русского солдата проигнорировали на торжестве в Париже
Читательский топ
Пилот после столкновения с НЛО над Ирландией: "Рад, что это видел не только я!"
Кремль: Путин и Медведев стараются не покидать Россию одновременно
Путин попросил Медведева понимать, какова реальная жизнь в России
В России показан будущий ядерный звездолет
"Ураган темной материи" подошел к Земле
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Уфология и НЛО
Пилот после столкновения с НЛО над Ирландией: "Рад, что это видел не только я!"

Сразу несколько пилотов различных авиакомпаний стали свидетелями неопознанных летающих объектов. Записи разговоров пилотов с диспетчерами доступны на YouTube.

Пилот после столкновения с НЛО над Ирландией: "Рад, что это видел не только я!"
Соцсети: Почему Трамп не подал руки Порошенко
Новости Европы
Соцсети: Почему Трамп не подал руки Порошенко
Военные новости
Путин одобрил армию, которая будет воевать с Россией
Новости Украины
Эксперт: Украина разослала "керченских стрелков" по всей России
Новости Украины
На Украине назвали Путина и Меркель виновными в срыве плана по вступлению страны в НАТО

По словам генерала Романенко, Украина готова была получить план по вступлению в НАТО в 2008 году. Но вмешались, сетует он, Россия и Германия.

На Украине назвали Путина и Меркель виновными в срыве плана по вступлению страны в НАТО
Соцсети: Почему Трамп не подал руки Порошенко
Новости Европы
Соцсети: Почему Трамп не подал руки Порошенко
Новости Украины
Кремль оценил итоги выборов в ДНР и ЛНР
Новости Европы
Трамп не пожал руку Порошенко в Париже
Евросоюз
В Германии раскрыли заговор немецких военных

Они собирались убить ряд политиков своей страны. Военнослужащие успели запастись оружием, боеприпасами и топливом.

В Германии раскрыли заговор немецких военных
Илья Олейников: клоун от Бога
Личность в культуре
Илья Олейников: клоун от Бога
Военные новости
Глушила ли Россия GPS на месте учений НАТО
Региональные
Почему не работает послехакасская методичка
Игорь Буккер Репутацию правоведа подпортило Дитя Европы Игорь Буккер Соломон Соловьев Скорпионы, которые докапываются до сути - Гороскоп дня Соломон Соловьев Яна Кузнецова Натуральные удобрения для комнатных растений Яна Кузнецова
Комментарии
Пилот после столкновения с НЛО над Ирландией: "Рад, что это видел не только я!"
Холодильник LG стал причиной сильного пожара
Главный экономист ВЭБа: доходы от дорогой нефти ушли в отток капитала из России
Письмо русского солдата проигнорировали на торжестве в Париже
По Китаю начал ездить водородный трамвай
Москва упрочила свои позиции в ЛДНР после выборов
Москва упрочила свои позиции в ЛДНР после выборов
Соцсети: Почему Трамп не подал руки Порошенко
Навальный сообщил о закрытии ему выезда из России
Навальный сообщил о закрытии ему выезда из России
Письмо русского солдата проигнорировали на торжестве в Париже
"Ураган темной материи" подошел к Земле
Госдума заявляет о себе
Россияне хотят зарплат и соцгарантий вместо военной мощи
Россияне хотят зарплат и соцгарантий вместо военной мощи
Соцсети: Почему Трамп не подал руки Порошенко
Порошенко не явился на встречу с иерархами УПЦ
Кремль оценил итоги выборов в ДНР и ЛНР
Кремль оценил итоги выборов в ДНР и ЛНР
Депутаты Литвы выступили против покупки круп у России
Навальный сообщил о закрытии ему выезда из России
История и современность Все >
Варфоломеевская ночь: роль Екатерины Медичи
Варфоломеевская ночь: роль Екатерины Медичи
Януш Корчак: бросить нельзя, остаться. Или смерть с детьми в газовой камере
Януш Корчак: бросить нельзя, остаться. Или смерть с детьми в газовой камере
Конструктор рассказал, в чем двигатель Су-57 превосходит зарубежные аналоги
Конструктор рассказал, в чем двигатель Су-57 превосходит зарубежные аналоги
Тропа Хо Ши Мина спасла Вьетнам от США
Тропа Хо Ши Мина спасла Вьетнам от США
"Бойкая торговля" ЗРК С-400 наносит удар по авторитету Вашингтона
"Бойкая торговля" ЗРК С-400 наносит удар по авторитету Вашингтона
Пять лет полиции: не пора ли возродить народную милицию?
Пять лет полиции: не пора ли возродить народную милицию?
Путин одобрил армию, которая будет воевать с Россией
Путин одобрил армию, которая будет воевать с Россией
Рейтинг самых "удобных" паспортов для безвизовых путешествий
Рейтинг самых "удобных" паспортов для безвизовых путешествий
Андрей Клепач: экономика РФ почти ничего не получила от нефтяных допдоходов
Андрей Клепач: экономика РФ почти ничего не получила от нефтяных допдоходов
В России создадут первый атомный звездолет
В России создадут первый атомный звездолет
Владивостокцы пытались пересечь Золотой мост под видом автобуса
Владивостокцы пытались пересечь Золотой мост под видом автобуса
Женское Все >
Мальва в саду
Мальва в саду
"Рождественская роза"
"Рождественская роза"
Лиатрис - цветущие свечи в саду!
Лиатрис - цветущие свечи в саду!
Пять способов размножения древовидных пионов
Пять способов размножения древовидных пионов
Нарциссы, осенняя посадка и уход
Нарциссы, осенняя посадка и уход
Неожиданная польза картофеля
Неожиданная польза картофеля
Ученые будут лечить рак вирусами
Ученые будут лечить рак вирусами
Привычки, которые помогут не толстеть после 30
Привычки, которые помогут не толстеть после 30
Вещи, которые убивали своих владельцев в далеком прошлом
Вещи, которые убивали своих владельцев в далеком прошлом
Мужской гороскоп на неделю с 12 по 18 ноября для всех знаков Зодиака
Мужской гороскоп на неделю с 12 по 18 ноября для всех знаков Зодиака
Газированные напитки могут подорожать
Газированные напитки могут подорожать
Ольга Бузова порадовала фанатов новой прической
Ольга Бузова порадовала фанатов новой прической
Неожиданная наследственность: плюсы и минусы
Неожиданная наследственность: плюсы и минусы
Основные черты людей с высоким интеллектом
Основные черты людей с высоким интеллектом
Мужское Все >
Рыбаки нашли ската, объеденного с математической точностью
Рыбаки нашли ската, объеденного с математической точностью
Бактерии из кишечника могут переселяться в мозг
Бактерии из кишечника могут переселяться в мозг
6 ошибок при выборе штор
6 ошибок при выборе штор
5 креативных идей, которые помогут вам улучшить ванную комнату без ремонта
5 креативных идей, которые помогут вам улучшить ванную комнату без ремонта
Как сберечь деревянные шкафы в ванной и на кухне?
Как сберечь деревянные шкафы в ванной и на кухне?
Как обустроить спальню для комфортного сна?
Как обустроить спальню для комфортного сна?
Кухонная плита - выбираем оптимальный вариант
Кухонная плита - выбираем оптимальный вариант
Девять лучших упражнений, которые вы еще не делали
Девять лучших упражнений, которые вы еще не делали
Особенности тренинга эндоморфов
Особенности тренинга эндоморфов
Бумажная книга будет бороться с цифровой за читателя
Точка зрения
Бумажная книга будет бороться с цифровой за читателя
Криминалист рассказал о психологическом мотиваторе, гипнозе и переломе сознания
Точка зрения
Криминалист рассказал о психологическом мотиваторе, гипнозе и переломе сознания
России выгодны антииранские санкции
Диалоги
России выгодны антииранские санкции
"Летучая мышь" под прицелом ЦРУ
Армия России
"Летучая мышь" под прицелом ЦРУ
"Автокефалия Украине": роль РПЦ в операции Ватикана
Точка зрения
"Автокефалия Украине": роль РПЦ в операции Ватикана
Интересы
Косма и Дамиан: братья-целители во славу Христа
Косма и Дамиан: братья-целители во славу Христа
Князь Невский: "Свет наш, Александре…"
Князь Невский: "Свет наш, Александре…"
Подбираем змею с подходящим темпераментом
Подбираем змею с подходящим темпераментом
Пауки-птицееды: долгожители, санитары, деликатес
Пауки-птицееды: долгожители, санитары, деликатес
Семь необычных домашних животных, которых точно полюбит ваша семья
Семь необычных домашних животных, которых точно полюбит ваша семья
В Австралии обитает паук необычной окраски
В Австралии обитает паук необычной окраски
Десять причин, почему кошка не ходит в лоток
Десять причин, почему кошка не ходит в лоток
Нужно ли разделять мусор по категориям или это пустая трата времени?
Нужно ли разделять мусор по категориям или это пустая трата времени?
11 поразительных фактов об исчезающей дикой природе Земли
11 поразительных фактов об исчезающей дикой природе Земли
Ольга Бузова поделилась с поклонниками секретом своей укладки
Ольга Бузова поделилась с поклонниками секретом своей укладки
Самой сексуальной стала Екатерина Климова
Самой сексуальной стала Екатерина Климова
Загадки мыса Рытого - 2
Загадки мыса Рытого - 2
Какие лампы выбрать для люстры?
Какие лампы выбрать для люстры?
В Индии живет человек-амфибия
В Индии живет человек-амфибия
Орбакайте и Бузова оделись одинаково и угадали тренд
Орбакайте и Бузова оделись одинаково и угадали тренд
Бывший СССР
Москва упрочила свои позиции в ЛДНР после выборов

Москва усилила свои позиции в Донбассе после выборов в ЛДНР 11 ноября. Получена легитимная власть, с которой можно вести экономическую интеграцию.

Москва упрочила свои позиции в ЛДНР после выборов
Силовики назначили "день икс" политике Меркель
Евросоюз
Силовики назначили "день икс" политике Меркель
Представитель "Талибана"* надеется чаще бывать в Москве
Центр. Азия
Представитель "Талибана"* надеется чаще бывать в Москве
Власти Польши прошли с неофашистами в марше независимости
Евросоюз
Власти Польши прошли с неофашистами в марше независимости
Эксперт: Украина разослала "керченских стрелков" по всей России
Новости Украины
Эксперт: Украина разослала "керченских стрелков" по всей России
Главная претензия Запада: "Россия не делает то, что ей говорят"
Мир. Новости мира
Главная претензия Запада: "Россия не делает то, что ей говорят"
США попытались заставить Россию отменить выборы в ЛДНР
Новости Украины
США попытались заставить Россию отменить выборы в ЛДНР
Казахский национализм оформился в организацию
Бывший СССР
Казахский национализм оформился в организацию
Итоги выборов в США России безразличны
США и Канада. Новости и аналитика
Итоги выборов в США России безразличны
Иран обойдет санкции танкерами-невидимками
Ближний Восток
Иран обойдет санкции танкерами-невидимками
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ